Минобороны построит дополнительные «ковидные» госпитали в Ялте и Симферополе

Крымские власти просят Миноборны построить модульные «ковидные» госпитали в Ялте и Симферополе. Об этом в эфире программы «Говорите правду» телеканала Крым24 сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Завтра, мы с Вероникой Игоревной Скворцовой (главой ФМБА) согласовали, буду готовить обращение к Министерству обороны – развернуть дополнительно госпиталь на 200 коек в Ялте. И, возможно, будет и в Симферополе резервный. У нас еще приедут отдыхающие на новогодние праздники, готовимся к тому, чтобы у нас, по крайней мере, в курортных регионах, не было никаких проблем, если вдруг придется срочно госпитализировать тяжелых больных, – цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ» .

Кроме того, в Ялте к февралю будет развернуто дополнительно 130 коек. К сожалению, в «столице Южнобережья» ситуация с заболеваемостью COVID-19 самая напряженная. Еще одна проблема: в Крыму растет число тяжелобольных пациентов.

Плохая тенденция – у нас увеличивается количество тяжелобольных пациентов. При этом, бессимптомных уменьшается. По коронавирусу нам вместе преодолевать все сложности, – сказал Аксёнов.

По его словам, «с этой ситуацией» — коронавирусом – «нам придётся жить ещё как минимум год в режиме стресса».

Пока не будет эффективного лекарства везде. При этом, вакцина поступает, но это только начало пути, – сказал глава Крыма.