Минцифры запустило новую версию портала Госуслуг в тестовом режиме

Минцифры в среду запустило новую версию портала Госуслуг в тестовом режиме. Старый портал планируется закрыть в третьем квартале 2021 года. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время совещания Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

Я хотел бы, Владимир Владимирович, вас проинформировать о том, что, как и обещал Вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, в январе этого года — мы открыли сегодня в тесте новую версию портала Госуслуг. Все желающие могут с ней ознакомиться, — сказал он.

Шадаев отметил, что кроме серьезной технической модернизации и перехода на новую архитектуру будет изменено взаимодействие с пользователями.

Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу, я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в третьем квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому, — добавил глава Минцифры, уточнив, что новая версия основана на полностью российском ПО.

По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, Министерство радикально изменило процесс оказания услуг, разбив его на два этапа. На первом этапе пользователь отвечает на несколько уточняющих вопросов, на основе ответов предлагается решение — сколько дней займет оказание услуги, какие документы нужно подготовить и так далее. На втором этапе пользователь оформляет заявление, в котором запрашивается ровно та информация, которая необходима в его жизненной ситуации.

Важно, что на каждом этапе используется принцип атомарных шагов — то есть на экранной форме преимущественно один вопрос с соответствующими подсказками, на который пользователю нужно ответить. Таким образом, пользователь может сфокусироваться на одном вопросе и последовательно с минимальной вероятностью ошибки пройти все оформление услуги, — пояснил Огуряев.

По данным пресс-службы Минцифры, в качестве пилотной услуги, реализованной по новому принципу, выбрано предоставление справки о судимости. Ранее каждый третий пользователь с первого раза не мог правильно заполнить заявление. 30% заявителей получали отказ и были вынуждены проходить процедуру еще раз.

Отметим, что на портале Госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн. граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн. услуг. Самыми популярными услугами стали: запись к врачу, запрос о состоянии счетов в системе пенсионного страхования, регистрация водительских удостоверений или постановка на учет автомобилей, выплаты на детей.

Приложение Госуслуги вошло в список программного обеспечения, которое будет прилагаться к предустановке на мобильные устройства с 1 апреля.

По материалам пресс-службы Минцифры РФ и ТАСС.