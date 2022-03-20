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Минэкономразвития РФ поможет банкам начать работу в Крыму
Фото: fotkaew.ru

Минэкономразвития РФ поможет банкам начать работу в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 21:12 20.03.2022

Минэкономразвития РФ выразил готовность участвовать в рисках банков для обеспечения их работы в Крыму. Об этом сообщил глава министерства Максим Решетников в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Решетников подчеркнул, что отношение к инвестициям в Крым изменилось. При этом он добавил, что банкам для функционирования на территории полуострова необходимо время, чтобы «пересобраться», то есть решить вопросы с ликвидностью, провести переоценку своих проектов.

Мы готовы участвовать в ваших рисках — в рисках банков, которые будут готовы работать в Крыму. Вот вам поручительство. Но только давайте быстрее, быстрее инвестируйте, — сказал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина про инвестиции в Крым после введения антироссийских санкций.

17 марта Президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма заявил, что российские банки и крупные компании могут начать приходить на полуостров, не боясь санкционных мер. Он указал, что за 8 лет нахождения Крыма в составе РФ было многое сделано для развития региона. На полуострове решена проблема с водой, а также сняты транспортные и инфраструктурные ограничения. При этом западные рестрикции открывают новые возможности для полуострова, который уже готов принимать банки и бизнес.

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