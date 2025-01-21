Минэкономразвития России: конкурс туристических проектов на льготное кредитование

Минэкономразвития России объявил новый отбор по программе льготного кредитования в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Прием заявок продлится до 3 марта 2025 года включительно. Программа направлена на строительство крупных гостиничных проектов, горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков.
Как отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков, в текущих условиях льготные кредиты позволят инвесторам реализовать масштабные проекты, в том числе крупные отели, парки развлечений и аквапарки, помогут совершенствовать инфраструктуру в уже действующих комплексах.
В этом году в условия предоставления меры поддержки внесён ряд изменений. Например, смягчены условия для получения льготного кредита для объектов культурного наследия, которые планируется вовлекать в туристический оборот, создавая на их базе гостиницы. Для таких объектов минимальное количество номеров в проекте снижено до 15, а площадь — до 500 кв. метров. Также нововведением нового конкурсного отбора станет возможность строительства двух и более гостиниц категории не ниже трех звезд в составе единого инвестиционного проекта с общим номерным фондом от 120 номеров. Такие отели должны размещаться вдоль автомобильных дорог и могут входить в состав многофункциональных зон дорожного сервиса. Это будет способствовать развитию инфраструктуры для комфортных автопутешествий.
Кроме того, обязательным условием участия в новых отборах станет наличие в гостинице не менее 5% номеров для размещения семей с детьми от 4 человек. Такая мера будет способствовать росту предложения для семейных путешественников.
Программа льготного кредитования является одним из ключевых инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В рамках программы льготного кредитования в настоящее время в России реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций порядка 1,2 трлн рублей. Из них 218 проектов по строительству гостиниц суммарно на 51,3 тыс. номеров, а также девять аквапарков, три круглогодичных парка развлечений и девять горнолыжных комплексов.
Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-24, назвал развитие внутреннего туризма одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития России.
Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений, — сказал он.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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