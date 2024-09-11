Минфин Крыма объявил конкурс среди школьников по созданию видеороликов

Наши крымские школьники очень креативные и талантливые. Именно поэтому мы инициировали этот конкурс, направленный на формирование интереса, популяризацию и продвижение школьного инициативного бюджетирования с целью задать импульс развитию видеотворческого потенциала ребят для дальнейшего представления школьных инициативных проектов и в формате видеоработ, — цитирует пресс-служба главного финансиста Крыма Ирину Кивико.

Как рассказала вице-премьер, конкурс по созданию видеороликов под девизом «Лучшее освещение проекта ШкИБ» стартует с 16 сентября.

На конкурс принимаются имиджевые, презентационные, обучающие, социальные видеоролики или видео- арт клипы, выполненные индивидуально или группой авторов, снятые (созданные) любыми доступными средствами и соответствующие тематике конкурса.

Участники конкурса: обучающиеся 8 — 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций республики (принимаются как индивидуальные заявки на участие в конкурсе, так и допускается прием коллективных заявок на участие от групп авторов).

Конкурс проводится в 3 (три) этапа: 1-й этап «Прием работ» — с 16 по 30 сентября, 2-й этап «Экспертный» (оценка работ) – с 1 по 4 октября, 3-й этап «Финал» (подведение итогов конкурса и определение победителей) — с 7 по 9 октября.

Работы подаются в электронном виде на электронную почту: ibkrim@yandex.ru

Результаты конкурса публикуются на Портале «Открытый бюджет Республики Крым» в разделе «Школьное инициативное бюджетирование», в группах социальных сетей и официальном сайте Министерства финансов Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minfin.rk.gov.ru) не позднее 3 рабочих дней после подписания протокола конкурса.

Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами и памятными призами. Остальным участникам конкурса вручаются сертификаты участника.

Справка: Организатор конкурса — Министерство финансов РК, соорганизатор — Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова. Подробнее с условиями конкурса «Лучшее освещение проекта ШкИБ» можно ознакомиться здесь. За разъяснениями по оформлению работ и заполнению резюме можно обращаться в Центр изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова по тел. 8 (3652) 78-82-82, +7-978-624-40-76 и в Министерство финансов РК по тел. 8 (3652) 73-30-37.

источник: пресс-служба Министерства финансов РК