Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Минфин Крыма объявил конкурс среди школьников по созданию видеороликов
актуально в республике
Минфин объявил конкурс среди школьников по созданию видеороликов

Минфин Крыма объявил конкурс среди школьников по созданию видеороликов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:06 11.09.2024

Минфин Крыма объявляет творческий конкурс среди крымских школьников по созданию видеороликов. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

Наши крымские школьники очень креативные и талантливые. Именно поэтому мы инициировали этот конкурс, направленный на формирование интереса, популяризацию и продвижение школьного инициативного бюджетирования с целью задать импульс развитию видеотворческого потенциала ребят для дальнейшего представления школьных инициативных проектов и в формате видеоработ, — цитирует пресс-служба главного финансиста Крыма Ирину Кивико.

Как рассказала вице-премьер, конкурс по созданию видеороликов под девизом «Лучшее освещение проекта ШкИБ» стартует с 16 сентября.

На конкурс принимаются имиджевые, презентационные, обучающие, социальные видеоролики или видео- арт клипы, выполненные индивидуально или группой авторов, снятые (созданные) любыми доступными средствами и соответствующие тематике конкурса.

Участники конкурса: обучающиеся 8 — 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций республики (принимаются как индивидуальные заявки на участие в конкурсе, так и допускается прием коллективных заявок на участие от групп авторов).

Конкурс проводится в 3 (три) этапа: 1-й этап «Прием работ» — с 16 по 30 сентября, 2-й этап «Экспертный» (оценка работ) – с 1 по 4 октября, 3-й этап «Финал» (подведение итогов конкурса и определение победителей) — с 7 по 9 октября.

Узнайте больше:  Муфтият Крыма передал теплую одежду семьям участников СВО

Работы подаются в электронном виде на электронную почту: ibkrim@yandex.ru

Результаты конкурса публикуются на Портале «Открытый бюджет Республики Крым» в разделе «Школьное инициативное бюджетирование», в группах социальных сетей и официальном сайте Министерства финансов Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://minfin.rk.gov.ru) не позднее 3 рабочих дней после подписания протокола конкурса.

Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами и памятными призами. Остальным участникам конкурса вручаются сертификаты участника.

Справка: Организатор конкурса — Министерство финансов РК, соорганизатор — Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова. Подробнее с условиями конкурса «Лучшее освещение проекта ШкИБ» можно ознакомиться здесь. За разъяснениями по оформлению работ и заполнению резюме можно обращаться в Центр изучения гражданских инициатив Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова по тел. 8 (3652) 78-82-82,  +7-978-624-40-76 и в Министерство финансов РК по тел. 8 (3652) 73-30-37.

источник: пресс-служба Министерства финансов РК

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.