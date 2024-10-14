Минфин Крыма перечислил в Фонд защиты вкладчиков более 544,5 млн рублей

С учетом предыдущего транша субсидия ФЗВ в 2024 году на осуществление компенсационных выплат физическим лицам из республиканского бюджета составила более 574 миллионов рублей. По информации Фонда защиты вкладчиков выплаты будут производиться в течение 90 календарных дней с 15 октября текущего года пропорционально заявленным требованиям, — цитирует пресс-служба главу финансового ведомства.

Вице-премьер крымского правительства рассказала, что все поступившие средства от продажи национализированного имущества, находящегося в собственности Республики Крым, направляются Министерством в Фонд защиты вкладчиков в виде субсидии, а Фонд в свою очередь на основании сформированных реестров вкладчиков передает средства уполномоченным банкам-агентам для непосредственного проведения компенсационных выплат гражданам.

После перечисления Фондом защиты вкладчиков средств в банки-агенты вкладчики будут оповещены о дополнительных компенсационных выплатах одним из выбранных ими в заявлении способов (по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или с использованием СМС-уведомления) с указанием, в какой банк-агент можно обратиться за получением выплаты.

Ирина Кивико уточнила, что информацию о дополнительной компенсационной выплате и банке-агенте, в который она направлена, также можно получить по телефону горячей линии Фонда защиты вкладчиков 8-800-234-77-44, а в случае необходимости получения письменного ответа, можно направить письмо с обращением по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 69А.

Справка: Субсидия из республиканского бюджета направляется Фонду защиты вкладчиков в соответствии с Порядком предоставления в 2024 году субсидии из бюджета Республики Крым Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков» на осуществление компенсационных выплат физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Республики Крым по состоянию на 18 марта 2014 года, превышающие 700 тысяч рублей (постановление Совета министров Республики Крым от 07.07.2015 № 374, в ред. от 28.05.2024 № 293) и на основании заключенного с Фондом защиты вкладчиков Соглашения.

По информации пресс-службы Министерства финансов Республики Крым