Минфин Крыма подведел итоги работы за 7 месяцев

Особое внимание было уделено выполнению муниципальными образованиями республики условий Соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов и выполнению мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым за 2023 год, итогам выполнения доходной части местных бюджетов в части взаимодействия с налоговой службой, а также особенностям исполнения республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований в текущем году.

Как рассказала главный финансист Крыма, доходы бюджета республики выросли на 16,2 млрд руб., или 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 167 млрд руб. (67,1% годовых назначений). В том числе собственные доходы (55,5 млрд руб.) по сравнению с показателем-2023 выросли почти на треть, или на 13,6 млрд руб. По расходам исполнение составило 165,9 млрд руб. (62% годовых назначений) с ростом по сравнению с показателем-2023 на 16,5%, или на 23,5 млрд руб. Львиная доля расходов (более 61%) пришлась на финансирование отраслей социально-культурной сферы республики — 101,3 млрд руб. с ростом по сравнению с показателем-2023 на 25,8 млрд руб., или на 34,2% (подробности в презентации).

Это связано с комплексом мер, проводимым крымским правительством по мобилизации собственных доходов республики, позволившим обеспечить положительную динамику финансовых показателей и стабильное исполнение бюджетов всех уровней, — заявила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов на коллегии Минфина Крыма.

Выступая с докладом о выполнении муниципальными образованиями республики условий Соглашений, вице-премьер отметила, что уровень их выполнения муниципальными образованиями на протяжении 3-х последних лет в большей степени сохраняется на высоком уровне: по итогам 2023 года 80% от общего количества муниципальных образований выполнили условия полностью. Однако некоторые муниципалитеты по-прежнему недорабатывают.

В отношении планирования доходов отмечу, что работа в этом направлении на местах зачастую ведется «спустя рукава». Принцип мышления некоторых муниципальных образований очень прост — лучше попросить дотацию на сбалансированность, а самостоятельно не принимать никаких управленческих решений, при этом имея в наличии доходные резервы. Предупреждаю, данные действия будут пресекаться, — сказала Ирина Кивико.

Также в рамках коллегии выступили заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РК Сергей Крюков, презентовав доклад на тему: «Об итогах выполнения доходной части местных бюджетов», и руководитель Управления Федерального казначейства по РК Максим Миронов с презентацией на тему: «Особенности исполнения бюджета Республики Крым в 2024 году, в том числе в рамках предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Республики Крым и бюджеты муниципальных образований Республики Крым».

Самое основное — это наращивание налоговых и неналоговых доходов, которое позволит направлять дополнительный финансовый ресурс для решения вопросов, связанных с социально – экономическим развитием региона. Мы все должны очень постараться, чтобы выполнить намеченные планы: процент исполнения расходов на 1 октября – не менее 85%, на 31 декабря – 100%, — подытожила Ирина Кивико.

Справка: Состав Коллегии Министерства финансов Республики Крым утвержден распоряжением Совета министров РК от 13.05.2015 № 423-р «О составе коллегии Министерства финансов Республики Крым» (в ред. от 14.12.2022 № 2032-р).

источник: пресс-служба Министерства финансов РК