Минфин Крыма подвел итоги работы за 9 месяцев. Обозначены задачи для завершения текущего года

Особое внимание было уделено выполнению муниципальными образованиями республики местных бюджетов по состоянию на 1 октября, в том числе условий Соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов и выполнению мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым за 2024 год, итогам выполнения доходной части местных бюджетов в части взаимодействия с налоговой службой, а также особенностям исполнения республиканского бюджета в текущем году.

Выступая с докладом на тему: «Исполнение консолидированного бюджета Республики Крым за 9 месяцев 2024 года», вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико отметила, что собственные доходы бюджета республики выросли за 10-летний период почти в 5 раз (с 25,7 млрд руб. в 2014 году до 122,6 млрд руб. (прогноз) в 2024 году. По расходам за 9 месяцев исполнение составило более 315 млрд руб., с ростом почти в 3 раза по сравнению с показателем-2014. На социально-культурную сферу в текущем году предусмотрено 162,7 млрд руб., в 2014 году – 53,6 млрд руб., с ростом в 3 раза. Продолжается масштабная работа по развитию инфраструктуры региона. Расходы, направленные на развитие ЖКХ выросли в 22 раза – с 1,6 до 35,3 млрд руб., экономики (дорожное, сельское, водное, лесное хозяйство, транспорт, ТЭК) — в 1,7 раза – с 50 до 85,6 млрд руб. (подробности в презентации).

Такой значительный рост связан с комплексом мер, проводимым крымским правительством по мобилизации собственных доходов республики, позволившим обеспечить положительную динамику финансовых показателей и стабильное исполнение бюджетов всех уровней, — заявила главный финансист Крыма на коллегии.

Вице-премьер обратила внимание, что в целом на 2024 год объем поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики утвержден в сумме 106 млрд руб. За 9 месяцев в региональный и местные бюджеты поступило 90,3 млрд руб., или 85,2% к утвержденным показателям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились почти на треть. По предварительной оценке прогноз поступления собственных доходов составит 122,6 млрд руб., с превышением утвержденных показателей на 15,7%.

Рост доходов в текущем году позволил не только решать задачи, поставленные Правительством республики, но и по предварительной оценке завершить финансовый год со значительным сокращением дефицита бюджета, благодаря чему планируется сохранение бюджетных остатков на единых счетах консолидированного бюджета на начало очередного года, — подчеркивает Ирина Кивико.

Остановившись на выполнении муниципалитетами республики условий Соглашений, зампред доложила, что уровень их выполнения муниципальными образованиями на протяжении 3-х последних лет в большей степени сохраняется на высоком уровне: по итогам 2023 года 80% от общего количества муниципальных образований выполнили условия полностью. Однако некоторые муниципалитеты по-прежнему недорабатывают.

Бездействие руководителей тех муниципальных образований, которые не дорабатывают и не используют имеющиеся собственные доходные резервы, будет пресекаться, — сказала Ирина Кивико.

Также в рамках коллегии выступили руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев, презентовав доклад на тему: «Выполнение местных бюджетов в 2024 году», и руководитель Управления Федерального казначейства по РК Максим Миронов с презентацией на тему: «Особенности исполнения бюджета Республики Крым и бюджетов муниципальных образований в 2024 году, в том числе в рамках предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Республики Крым и бюджеты муниципальных образований Республики Крым».

Самое основное — это наращивание налоговых и неналоговых доходов, которое позволит направлять дополнительный финансовый ресурс для решения вопросов, связанных с социально – экономическим развитием региона. Мы все должны очень постараться, чтобы выполнить намеченные планы: процент исполнения расходов на 27 декабря – 100%, — говорит Ирина Кивико.

Справка: В заседании коллегии приняли участие члены коллегии, представители руководства и профильные специалисты главных распорядителей и муниципальных образований республики.

Состав Коллегии Министерства финансов Республики Крым утвержден распоряжением Совета министров РК от 13.05.2015 № 423-р «О составе коллегии Министерства финансов Республики Крым» (в ред. от 30.10.2024 № 1972-р).

источник: пресс-служба Министерства финансов РК