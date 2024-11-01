Минфин Крыма подвел итоги работы за 9 месяцев. Обозначены задачи для завершения текущего года

На заседании коллегии Министерства финансов Республики Крым, состоявшемся по подведению итогов работы за 9 месяцев текущего года под руководством Председателя крымского правительства Юрия Гоцанюка, подробно обсудили текущее исполнение бюджета Республики Крым, обозначив задачи для успешного завершения финансового года.
Особое внимание было уделено выполнению муниципальными образованиями республики местных бюджетов по состоянию на 1 октября, в том числе условий Соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов и выполнению мероприятий Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым за 2024 год, итогам выполнения доходной части местных бюджетов в части взаимодействия с налоговой службой, а также особенностям исполнения республиканского бюджета в текущем году.
Выступая с докладом на тему: «Исполнение консолидированного бюджета Республики Крым за 9 месяцев 2024 года», вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико отметила, что собственные доходы бюджета республики выросли за 10-летний период почти в 5 раз (с 25,7 млрд руб. в 2014 году до 122,6 млрд руб. (прогноз) в 2024 году. По расходам за 9 месяцев исполнение составило более 315 млрд руб., с ростом почти в 3 раза по сравнению с показателем-2014. На социально-культурную сферу в текущем году предусмотрено 162,7 млрд руб., в 2014 году – 53,6 млрд руб., с ростом в 3 раза. Продолжается масштабная работа по развитию инфраструктуры региона. Расходы, направленные на развитие ЖКХ выросли в 22 раза – с 1,6 до 35,3 млрд руб., экономики (дорожное, сельское, водное, лесное хозяйство, транспорт, ТЭК) — в 1,7 раза – с 50 до 85,6 млрд руб. (подробности в презентации).
Такой значительный рост связан с комплексом мер, проводимым крымским правительством по мобилизации собственных доходов республики, позволившим обеспечить положительную динамику финансовых показателей и стабильное исполнение бюджетов всех уровней, — заявила главный финансист Крыма на коллегии.
Вице-премьер обратила внимание, что в целом на 2024 год объем поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета республики утвержден в сумме 106 млрд руб. За 9 месяцев в региональный и местные бюджеты поступило 90,3 млрд руб., или 85,2% к утвержденным показателям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились почти на треть. По предварительной оценке прогноз поступления собственных доходов составит 122,6 млрд руб., с превышением утвержденных показателей на 15,7%.
Рост доходов в текущем году позволил не только решать задачи, поставленные Правительством республики, но и по предварительной оценке завершить финансовый год со значительным сокращением дефицита бюджета, благодаря чему планируется сохранение бюджетных остатков на единых счетах консолидированного бюджета на начало очередного года, — подчеркивает Ирина Кивико.
Остановившись на выполнении муниципалитетами республики условий Соглашений, зампред доложила, что уровень их выполнения муниципальными образованиями на протяжении 3-х последних лет в большей степени сохраняется на высоком уровне: по итогам 2023 года 80% от общего количества муниципальных образований выполнили условия полностью. Однако некоторые муниципалитеты по-прежнему недорабатывают.
Бездействие руководителей тех муниципальных образований, которые не дорабатывают и не используют имеющиеся собственные доходные резервы, будет пресекаться, — сказала Ирина Кивико.
Также в рамках коллегии выступили руководителя Управления Федеральной налоговой службы по РК Роман Наздрачев, презентовав доклад на тему: «Выполнение местных бюджетов в 2024 году», и руководитель Управления Федерального казначейства по РК Максим Миронов с презентацией на тему: «Особенности исполнения бюджета Республики Крым и бюджетов муниципальных образований в 2024 году, в том числе в рамках предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Республики Крым и бюджеты муниципальных образований Республики Крым».
Самое основное — это наращивание налоговых и неналоговых доходов, которое позволит направлять дополнительный финансовый ресурс для решения вопросов, связанных с социально – экономическим развитием региона. Мы все должны очень постараться, чтобы выполнить намеченные планы: процент исполнения расходов на 27 декабря – 100%, — говорит Ирина Кивико.
Справка: В заседании коллегии приняли участие члены коллегии, представители руководства и профильные специалисты главных распорядителей и муниципальных образований республики.
Состав Коллегии Министерства финансов Республики Крым утвержден распоряжением Совета министров РК от 13.05.2015 № 423-р «О составе коллегии Министерства финансов Республики Крым» (в ред. от 30.10.2024 № 1972-р).
источник: пресс-служба Министерства финансов РК
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