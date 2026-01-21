Минфин Крыма запускает конкурс макетов «Творческая мастерская ШкИБ»

Организатором конкурса выступает Министерство финансов Республики Крым, соорганизатором — Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова.

Цель конкурса — активизация творческого потенциала обучающихся при представлении школьных инициативных проектов в виде макетов, а также популяризация и продвижение школьного инициативного бюджетирования среди обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций республики.

Конкурс макетов «Творческая мастерская ШкИБ», инициированный Минфином Крыма, представляет собой уникальную возможность для школьников проявить свой творческий потенциал и реализовать собственные идеи. Участие в нем поможет обучающимся не только развить свои навыки в сфере проектирования и моделирования, но и понять, как можно влиять на жизнь своей школы и сообщества в целом через создание реальных и значимых инициатив, — отметила Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, на конкурс принимается видеоролик-обзор макета проекта, инициированного школьниками, по улучшению школьного пространства в рамках республиканской практики школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ). Макет проекта может быть изготовлен вручную или с применением 3D-печати, конструктора, картона, пластика, дерева и других материалов. Размер макета: длина, ширина до 40х40 см, высота до 30 см. Участники конкурса: обучающиеся 8 — 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Республики Крым (в составе команды до 5 человек).

Надеемся по итогам конкурса увидеть действительно интересные идеи ребят по улучшению школьного пространства, выраженные с помощью конкурсных моделей. Лучшие, наиболее креативные из них в дальнейшем планируем продемонстрировать на тематических площадках, посвященных школьному инициативному бюджетированию. Уверена, что конкурс не только простимулирует активное включение обучающихся в процесс создания школьных инициативных проектов, но и послужит важным шагом к популяризации инициативного бюджетирования среди молодежи, — подытожила Ирина Кивико.

Справка: Подробная информация о конкурсе здесь.

Даты оценки работ — 24-27 февраля, подведение итогов — до 6 марта т.г.

Работы подаются в электронном виде на электронную почту: ibkrim@yandex.ru с указанием темы письма «Творческая мастерская ШкИБ».

Результаты конкурса публикуются на Портале «Открытый бюджет Республики Крым» в разделе «Школьное инициативное бюджетирование», в группах социальных сетей и на официальном сайте Министерства финансов Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК