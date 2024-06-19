Минфин предлагает повысить налог на недвижимость. Символически…

Власти, сообщает портал IRN.RU, планируют не только отказаться от плоской шкалы НДФЛ, но и изменить налогообложение в сфере недвижимости. Последнее можно было бы приветствовать, однако предложенные Минфином корректировки являются косметическими: повышенного налога при продаже недвижимости по-прежнему будет легко избежать, а стоимость владения квадратными метрами не изменится для подавляющего большинства граждан – в том числе очень богатых. То есть новации не сделают налоговую систему более справедливой и не будут способствовать возвращению в оборот инвестиционной недвижимости, считают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

Напомним, Минфин подготовил и внес в правительство законопроект об изменениях в налоговой системе, который, среди прочего, касается и недвижимости. Ведомство предлагает увеличить ставку налогообложения при продаже недвижимости: действующая ставка 13% сохранится до суммы 2,4 млн руб., а со всего, что стоит дороже, возьмут уже 15%. При этом повышенный налог придется заплатить не со всей суммы, а только с разницы между покупкой и продажей, сообщает РБК.

Это главный пункт предложений Минфина, однако по факту данный налог – что по ставке 13%, что по ставке 15% — платить будет совершенно не обязательно. Дело в том, что Минфин сохраняет в законопроекте действующую норму, согласно которой продавцы, которые владеют недвижимостью три или пять лет (в зависимости от ситуации), освобождаются от уплаты налога.

Отметим, что, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, стоимость новостроек в Москве и в среднем по стране с мая 2020 г. выросла в два раза. На вторичном рынке Москвы, по информации www.irn.ru, за тот же период квартиры подорожали в 1,5 раза. Таким образом, жилье, купленное 5 лет назад, можно уже сейчас перепродать с прибылью в 50-100% (а то и больше) и не заплатить при этом ни копейки налогов. И после принятия разработанного Минфином законопроекта в этом плане ничего не изменится.

Второе предложение Минфина касается увеличения стоимости владения недвижимостью для богатых граждан. Вопрос назрел давно: например, в Москве налог даже на дорогие квартиры и дома (ценой в 100-200 млн руб.) составляет символические 0,3%. А самое несправедливое — налоговая база определяется в отношении каждого объекта недвижимости, поэтому даже если человеку принадлежит несколько десятков квартир, оцененных в 10-20 млн руб. каждая, то он заплатит только порядка 0,15%. Это создает тепличные условия для инвесторов.

Однако и здесь законопроект Минфина ничего существенно не меняет. Согласно документу, увеличивается лишь максимальная ставка налога на имущество — с 2% до 2,5% — для объектов, кадастровая стоимость которого превышает 300 млн руб. — такой недвижимости даже в Москве немного. Для всех остальных все остается по-прежнему.

Таким образом, грядущая налоговая реформа в основном ограничивается окончательным отказом от плоской шкалы НДФЛ, но практически никак не увеличивает бремя владения недвижимостью, в том числе инвестиционной. Учитывая, что заявленная цель реформы – более справедливая налоговая система, логичнее было бы сделать наоборот: оставить в покое НДФЛ, увеличив имущественные налоги. Прежде всего – для владельцев большого количества квартир/домов и т.п. Потому что повышенный налог на хорошие зарплаты прежде всего ударит по высококвалифицированным наемным работникам, то есть по среднему классу. А действительно состоятельные граждане НДФЛ не платят, зато владеют дорогостоящей недвижимостью, причем, как правило, далеко не в единственном экземпляре. И содержание этой недвижимости им практически ничего не стоит по сравнению с ее стоимостью и ежегодным приростом этой стоимости, а прибыль от продажи объектов они могут полностью оставить себе, если владеют ими больше пяти лет.

Данный материал является аналитическим и носит справочно-информационный характер

источник: IRN.RU