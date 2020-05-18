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Минфин предлагает продлить пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму
Иллюстрация: riastrela.ru

Минфин предлагает продлить пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 18.05.2020

Минфин подготовил законопроект о продлении пониженных тарифов страховых взносов для участников свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

По поручению президента мы совместно с региональными властями подготовили законопроект, который предусматривает продление применения пониженных тарифов страховых взносов для участников СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополе в размере 7,6%, — цитирует Сазанова ТАСС.

По его словам, применять льготные тарифы с 1 января 2020 года смогут организации и индивидуальные предприниматели, получившие статус участника СЭЗ после 1 января 2018 года, а те, кто стал участником с 1 января 2020 года — со следующего месяца после получения такого статуса.

При этом объем льготы по страховым взносам для участников СЭЗ предлагается увязать с объемом осуществленных ими капитальных вложений в рамках реализации инвестиционных проектов. Пониженные тарифы страховых взносов будут действовать до окончания периода функционирования СЭЗ, — добавил Сазанов.

Он подчеркнул, что законопроект уже направлен в правительство РФ и сейчас готовится для внесения в Госдуму.

Рассчитываем, что эти изменения позволят создать более благоприятные условия для ведения бизнеса и привлечь дополнительные инвестиции в экономику Крыма и Севастополя, — сказал замминистра.

Минфин предлагает продлить пониженные тарифы страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

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