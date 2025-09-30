Прямо сейчас:
Минфин предлагает расширить налоговые льготы для семей с детьми

30.09.2025

Минфин разработал законопроект, расширяющий налоговые льготы для семей с детьми. Речь идёт о земельном налоге и налоге на недвижимость, которые ежегодно взимаются с собственников, а также налоговых льготах при продаже жилья.

Согласно законопроекту, многодетные семьи смогут получить льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Правила начисления налогов будут уточнены. Если применяется стандартный налоговый вычет на детей, будут учтены доходы налогоплательщика, относящиеся к основной налоговой базе, начисленные нарастающим итогом с начала года, объяснили в Минфине.

Также планируется уточнить порядок получения налоговых льгот при продаже жилья. Если семья с детьми продаёт квартиру с целью улучшения жилищных условий, она может рассчитывать на налоговую льготу до достижения детьми совершеннолетия. Если в семье есть недееспособные дети, ограничений по возрасту не будет. Также на льготу при продаже жилья смогут рассчитывать семьи, у которых второй ребёнок родился после продажи квартиры, но не позже 30 апреля следующего года.

Ранее Минфин предложил дополнительно выделить на жилищные и ипотечные программы более 4 трлн рублей.

источник: ЦИАН

