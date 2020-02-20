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Материнский капитал: ежемесячная выплата семьям с низким доходом

Минфин РФ хочет упростить выдачу материнского капитала

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:59 20.02.2020

О том, что Минфин РФ планирует упростить выдачу материнского капитала гражданам, рассказал министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

По словам министра, сертификат на маткапитал будет выдаваться россиянкам при выписке из роддома на основании их данных при поступлении в учреждение. Все сведения для получения выплаты будут направляться в соответствующие службы после того, как мать новорожденного заполнит необходимые документы в роддоме. Силуанов отметил, что после выписки родители получат сертификат в электронном виде по почте. Также можно будет получить сертификат на руки в бумажном виде, — сообщает Московский Комсомолец.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, по которому программа маткапитала будет продлена до конца 2026 года. Согласно поправкам, россияне смогут рассчитывать на господдержку уже при рождении первого ребенка. Срок оказания услуги ПФР планируется сократить с 15 дней до 5 дней за счет «электронного взаимодействия», а срок получения средств — с 30 до 10 дней.

Источник: Московский Комсомолец

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Минфин РФ хочет упростить выдачу материнского капитала

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