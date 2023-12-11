Минфин РФ настаивает на изменении условий льготной ипотеки

По мнению экспертов рынка, продолжается борьба между двумя ведомствами — Минфином и Минстроем. Минфин хочет охлаждать рынок, ужесточать условия по ипотеке, а Минстрой напоминает, что нужно вводить в эксплуатацию большое количество квадратных метров и поддерживать застройщиков.

Минфин предложил изменить условия льготной ипотеки и уже внес проект постановления в правительство. Об этом «Интерфаксу» сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Ведомство, по данным источников агентства, предлагает четыре больших изменения в условиях льготной ипотеки.

Во-первых, снизить максимальный размер кредита для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн до 6 млн рублей.

Во-вторых, вновь повысить размер минимального первоначального взноса, уже до 30%. Ранее правительство повышало с 15% до 20% от цены договора, но на сокращение выдачи ипотек эта мера не повлияла.

В-третьих, Минфин хочет снизить на половину процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготных госпрограмм.

Наконец, ведомство предлагает ограничить возможность получения заемщиком сразу нескольких ипотечных кредитов: можно будет взять один льготный заем по одной льготной программе.

Ранее Марат Хуснуллин заявил, что минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке надо увеличивать, чтобы отрегулировать объем выдачи новых займов, который сейчас, по словам Хуснуллина, «очень большой».

О рисках дальнейшего нарастания закредитованности населения предупреждал и Центробанк. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила о том, что ЦБ будет ограничивать выдачу ипотеки тем заемщикам, кто тратит на выплату кредитов больше половины своих доходов. А по итогам второго квартала этого года именно таким и без того закредитованным гражданам банки выдали 70% ипотек.

источник: BFM.ru