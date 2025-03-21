Минфин РФ выступает против расширения семейной ипотеки

Семейную ипотеку не будут распространять на пары с одним ребёнком до 18 лет. Как рассказал «Известиям» замглавы Минфина Иван Чебесков, для расширения льготной программы нет оснований.

Семейную ипотеку не будут распространять на пары с одним ребёнком до 18 лет. Как рассказал «Известиям» замглавы Минфина Иван Чебесков, для расширения льготной программы нет оснований.

Представитель министерства подчеркнул, что по итогам февраля объём выдачи семейной ипотеки значительно вырос, и это позитивно сказалось на продажах жилья. Данные подтвердили в государственной компании Дом.РФ, которая является оператором льготных программ.

Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что принятие инициативы по расширению семейной ипотеки могло бы поддержать строительную отрасль и позволило бы многим семьям улучшить свои жилищные условия.

По мнению специалиста, льготную программу имеет смысл переформатировать и оставить в усечённом виде — для семей с одним ребёнком возрастом до 14 лет.

Такой запрос есть у многих семей, которые проживают в однокомнатных квартирах или в других стеснённых условиях, с одним ребёнком. И когда он подрастает и идёт в школу, то запрос на дополнительные площади становится критичным. Сейчас по семейной ипотеке доступен кредит только с ребёнком возрастом до 7 лет. На мой взгляд, логичнее расширить возрастной ценз до 14 лет, — заявил Рустам Азизов.

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев подчеркнул, что из-за расширения семейной ипотеки нагрузка на государственный бюджет могла бы значительно вырасти, поскольку в период действия ключевой ставки 21% субсидирование займов для семей с детьми обойдётся даже дороже, чем программа безадресной льготной ипотеки при низкой ключевой ставке.

Именно исходя из данных обстоятельств госпрограмму ужесточили годом ранее. Объективных предпосылок к изменению курса сейчас нет. Тем не менее определённые формы расширения господдержки власти, на мой взгляд, могут себе позволить. В частности, считаю, что было бы правильно выдавать льготные кредиты всем многодетным семьям, независимо от возраста детей, — отмечал ранее Дмитрий Голев.

источник: ЦИАН