Минфин РФ выступает против расширения семейной ипотеки

Представитель министерства подчеркнул, что по итогам февраля объём выдачи семейной ипотеки значительно вырос, и это позитивно сказалось на продажах жилья. Данные подтвердили в государственной компании Дом.РФ, которая является оператором льготных программ.
Директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала подчеркнул, что принятие инициативы по расширению семейной ипотеки могло бы поддержать строительную отрасль и позволило бы многим семьям улучшить свои жилищные условия.
По мнению специалиста, льготную программу имеет смысл переформатировать и оставить в усечённом виде — для семей с одним ребёнком возрастом до 14 лет.
Такой запрос есть у многих семей, которые проживают в однокомнатных квартирах или в других стеснённых условиях, с одним ребёнком. И когда он подрастает и идёт в школу, то запрос на дополнительные площади становится критичным. Сейчас по семейной ипотеке доступен кредит только с ребёнком возрастом до 7 лет. На мой взгляд, логичнее расширить возрастной ценз до 14 лет, — заявил Рустам Азизов.
Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев подчеркнул, что из-за расширения семейной ипотеки нагрузка на государственный бюджет могла бы значительно вырасти, поскольку в период действия ключевой ставки 21% субсидирование займов для семей с детьми обойдётся даже дороже, чем программа безадресной льготной ипотеки при низкой ключевой ставке.
Именно исходя из данных обстоятельств госпрограмму ужесточили годом ранее. Объективных предпосылок к изменению курса сейчас нет. Тем не менее определённые формы расширения господдержки власти, на мой взгляд, могут себе позволить. В частности, считаю, что было бы правильно выдавать льготные кредиты всем многодетным семьям, независимо от возраста детей, — отмечал ранее Дмитрий Голев.
источник: ЦИАН
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