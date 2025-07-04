Минфин РК: финансовые игры, квесты и встреча со Шкибусом прошли в рамках программы «Школа у моря»

Эти дни были наполнены яркими эмоциями, новыми открытиями и незабываемыми моментами. Наши юные участники познакомились с основами финансовой грамотности и успешно применяли полученные знания в финансовых играх, проходили квесты и, конечно, начали формировать идеи для реализации в рамках инициативного бюджетирования. Впереди ещё много интересного. Вторая половина будет насыщена новыми занятиями, веселыми играми и творческими проектами. Мы с нетерпением ждём открытия реализованных ребятами проектов, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Вице-премьер, напомнила, что профильная смена «Школа у моря» проходит под патронатом Министерства финансов Республики Крым с 24 июня по 14 июля в Детском оздоровительном центре «Алые паруса» (пгт Заозерное).

Основные события первой половины:

27 июня — торжественное открытие профильной смены школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ) «Школа у моря», которая стартовала 24 июня. Открыл смену талисман проекта — Шкибус. Дети прошли командообразующий квест и уже попробовали себя как в роли инициаторов проектов, так и в роли судей в игре «4 стража». Цель квеста – поближе познакомиться друг с другом, узнать больше о территории лагеря, отметить самые лучшие места в лагере, а также территории, которые можно было бы улучшить.

Также провели конкурс рисунков «Лагерь просто Космос!». Участникам предложили пофантазировать, каким был бы лагерь «Алые Паруса», если бы его переместили в далекий Космос. Кто-то придумывал расположение планет-корпусов в огромной галактике, а кто-то уместил весь лагерь на одной летающей тарелке. Получилось очень весело и креативно.

30 июня провели «Ярмарку инициатив». Участники смены «Школа у моря — 2025» с помощью рисунков рассказали взрослым, что они хотят изменить. По мнению детей в «Алых парусах» обязательно должны появиться новый кинозал, ванные комнаты в спальнях, шведский стол и много других интересных изменений для создания ещё более комфортного пребывания.

1 июля директор департамента цифровых технологий банка «ВТБ» (ПАО) Анна Матвеева провела увлекательное занятие по теме личного финансового планирования. В лёгкой и доступной форме рассказала ребятам об основах личной финансовой стабильности, планирования и безопасности. Ребята активно участвовали в беседе, отвечали на вопросы, разбирали финансовые ситуации вместе с лектором и задавали много вопросов. Самым активным участникам беседы были вручены подарки от ВТБ.

2 июля главный менеджер прямых продаж ПАО «Банк ПСБ» Наджие Бакалова и менеджер корпоративных продаж ПАО «Банк ПСБ» Светлана Хмелюк провели занятие по основам финансовой грамотности. Специалисты банка увлекли ребят мультсериалом о семье Денежкиных, в каждой серии которого в доступной форме разъясняются достаточно сложные понятия и процессы: как копить деньги; для чего нужна дополнительная банковская карта; что такое кредитный лимит по карте и овердрафт; как создать финансовую «подушку безопасности». После каждой серии дети отвечали на итоговые контрольные вопросы, и получали награду за правильные ответы.

В этом году проект реализуется усилиями научных сотрудников Центра изучения гражданских инициатив КИПУ им. Февзи Якубова, специалистов Минфина Крыма, приглашенных экспертов в области финансов. Хочется выразить благодарность всем, кто сопровождает наш проект, а ребятам пожелать интересных идей и воплощения их в жизнь на благо нашего полуострова, сделать Крым таким, как мы хотим», — подытожила Ирина Кивико.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов Республики Крым