Минфин РК — призер II Всероссийского конкурса управленческих инноваций

Как рассказала зампредседателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико, цель конкурса, проводимого под девизом «Работать лучше и эффективнее, чем вчера!», — определить лучшие органы исполнительной власти по внедрению инноваций в государственном (муниципальном) управлении.

На конкурс было подано 210 работ в разрезе 8 номинаций.

От республики поданы 2 работы: «Школьное и студенческое инициативное бюджетирование как способ вовлечения молодого поколения в принятие управленческих решений» и Практика инициативного бюджетирования «Крым как мы хотим» как механизм вовлечения граждан в принятие управленческих решений».

Работа «Школьное и студенческое инициативное бюджетирование как способ вовлечения молодого поколения в принятие управленческих решений» победила в номинации «Практики развития и укрепления бюджетных систем».

С гордостью хочется сообщить о нашей очередной победе на всероссийском уровне в области внедрения инициативного бюджетирования. Проведение такого конкурса подчеркивает значимость развития школьного и студенческого инициативного бюджетирования в регионах России. Это направление не только активно вовлекает молодежь в процесс принятия решений, но и способствует формированию у них гражданской ответственности и активной гражданской позиции. Мы уверены, что такие инициативы играют ключевую роль в воспитании нового поколения ответственных и сознательных граждан, — отмечает Ирина Кивико.

Вице-премьер анонсировала, что победителей Конкурса управленческих инноваций-2025 наградят 25 ноября в Москве в рамках X Международного форума Финансового университета «Россия: образ будущего. Крым представит замминистра финансов Иван Фурс.

Справка: Конкурс проводится издательским домом «Бюджет» при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ и Союза развития государственных финансов. Конкурс-2025 проходил с 1 августа по 18 сентября, с 19 сентября по 31 октября проходила оценка заявок конкурсной комиссией.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК