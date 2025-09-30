Минфин России положительно оценил потенциал Крыма

Минфин России положительно оценил потенциал республики, определив Крым в группу субъектов федерации с высоким уровнем долговой устойчивости. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.
По итогам проведенной Минфином России оценки долговой устойчивости в 2025 году субъекты федерации классифицированы по группам долговой устойчивости. В результате 69 из 89 субъектов, в том числе и Крым, вошли в группу с высокой долговой устойчивостью, 20 регионов вошли в группу со средним уровнем долговой устойчивости, — отметила вице-премьер.
Зампред крымского правительства добавила, что в свою очередь Министерством финансов Республики Крым проведена оценка долговой устойчивости муниципальных образований республики на основании фактических данных по итогам 2024 года и плановых бюджетных показателей 2025 года по данным решений о бюджетах муниципалитетов.
По состоянию на 1 августа текущего года все муниципальные образования республики отнесены к группе с высокой долговой устойчивостью. Это говорит о том, что наши регионы способны эффективно управлять долговыми и финансовыми обязательствами. Как результат, республика в целом демонстрирует стабильные источники доходов и высокий уровень экономического развития, — подытожила Ирина Кивико.
Справка: Оценка долговой устойчивости субъектов Российской Федерации проводится Минфином РФ в соответствии со ст. 107.1 Бюджетного кодекса РФ в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 04.03.2020 № 227. Оценка долговой устойчивости муниципальных образований республики проводится Минфином РК в порядке, установленном постановлением Советом министров РК от 16.04.2020 № 217. Приказ Министерства финансов РК от 23.09.2025 № 176 «Об оценке долговой устойчивости муниципальных образований Республики Крым» размещен здесь.
источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК
