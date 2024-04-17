Минфин выступил за завершение IT-ипотеки и программы под 8% в срок

Срок действия льготных программ

Льготные ипотечные программы должны планово завершиться в ранее обозначенные сроки, сообщил «Известиям» директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. Исключением станет только семейная, ее уже решено продлить до 2030 года. Об этом еще в феврале заявил президент России Владимир Путин.

Сейчас уже более 90% всех кредитов на рынке первичного жилья выдаются по льготным условиям, отметил представитель Минфина. По его словам, основная причина — в высоких ставках из-за жесткой политики ЦБ. Тенденция, которая начала формироваться еще до повышения ключевой, ведет к перекосу на рынке, объяснил Алексей Яковлев. В среднесрочной и долгосрочной перспективе стоит задача снизить долю выдач ссуд по льготным программам на первичном рынке до 25%.

Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным, — подчеркивает Алексей Яковлев.

Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Самая популярная — под 8% на новостройки. По ней установлено ограничение на размер займа в 6 млн рублей, однако льготу разрешается сочетать с рыночным кредитом (взять оставшуюся часть под более высокий процент). Она действует до 1 июля 2024 года.

Госпрограмма на новостройки вводилась как антикризисная мера (в период пандемии короновируса), которая должна была на тот момент поддержать людей и строительную отрасль, отметил Алексей Яковлев. По его словам, эти задачи выполнены, поэтому продлевать ипотеку под 8% даже по определенным категориям не планируется. Поддержку можно организовать через другие инструменты, считает представитель Минфина.

IT-ипотека будет действовать до конца 2024-го. Она позволяет работникам аккредитованных компаний при определенных условиях оформить ссуду по ставке до 5%.

Всего за время действия этой госпрограммы было выдано более 59 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 523 млрд рублей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

Дальневосточная программа предусматривает жилищный кредит под 2% гражданам до 35 лет на недвижимость в ДФО. Взять такую ссуду можно до конца 2030 года. Аналогичные условия можно получить и по Арктической ипотеке.

Семейную ипотеку под 6% сейчас можно оформить для покупки жилья в новостройке или дома с земельным участком. По этим условиям она будет действовать до июля, затем ее планируется трансформировать. Как заявлял Владимир Путин, для семей с детьми до шести лет ставка останется прежней.

«Известия» направили запросы в ЦБ и Минстрой о том, поддерживают ли они продление льготных программ.

Как на рынок повлияет закрытие большинства программ

Льготные программы привели к разрыву в стоимости между первичкой и вторичкой до 40%, отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее мнению, прекращение их действия (кроме семейной) послужит некоторой коррекции цен на недвижимость из-за снижения спроса.

В то же время ключевую ставку выше 12% можно считать фактически заградительной для ипотечных клиентов, подчеркнул директор департамента розничного бизнеса Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Это отражается на бизнесе застройщиков. При этом, по его мнению, строительный сектор играет важную роль для экономики и влияет на выпуск и занятость в смежных отраслях. Его интересы также требуется учитывать.

Действие льготных программ стоит сохранить по крайней мере до момента снижения ключевой до 10%, считает эксперт. Если же их свернут раньше, то это приведет к падению ипотечного рынка и расширению нежелательных практик при выдаче жилищных кредитов.

Кроме того, не обязательно закрывать все льготные программы, помимо семейной, отметил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По его словам, программу на новостройки можно продлить, сделав ее более адресной. А также — сохранить особые условия для IT-специалистов, жителей Дальнего Востока, Арктики и военнослужащих.

Рынок должен возвращаться к своему естественному развитию, считают в ВТБ. Однако для этого можно перейти к адресной помощи определенных категорий населения — например, врачей, учителей, многодетных семей. Еще одним вектором может стать поддержка частного строительства и регионов, где темпы ввода нового жилья пока недостаточны, полагают в банке.

Прирост ипотечного портфеля в январе-феврале этого года уже замедлился, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он подчеркнул: это соответствует ожиданиям ЦБ по охлаждению рынка. При этом по мере снижения ключевой ставки доля выдач кредитов по льготным условиям на первичке тоже будет падать, ожидает эксперт. Цифра может достичь 25% не ранее второй половины 2025-го.

В то же время помимо отмены ряда льготных программ в июле 2024-го, скоро ожидается и введение количественных ограничений для выдач ипотеки, напомнил старший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Иван Уклеин. Об этом неоднократно заявляли в ЦБ. Есть вероятность, что начнут с урезания доли ссуд с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки (когда заемщик тратит значительную часть дохода на погашение долгов).

В последние месяцы работы льготных программ спрос на них вырастет, потому что сомневающиеся потребители попробуют «запрыгнуть в последний вагон», полагает генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев. По его мнению, все госпрограммы не свернут. Регионы с особенным перегревом могут остаться без них, но специальные условия станут предлагать, например, застройщики.

Оптимально было бы создать баланс, чтобы льготная ипотека была не единственной возможностью приобрести жилье, а находилась в одном ряду с другими инструментами по покупке недвижимости, заключил эксперт.

источник: Известия