Минимущество Крыма выставило на продажу недвижимость. Стоимость — 95 миллионов рублей

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым объявило о приеме заявок на участие в приватизационных торгах. На продажу выставлены объекты недвижимости на улице Ладыгина, 52А в Симферополе и расположенный под ними земельный участок.

В настоящее время имущество находится в пользовании ООО «Технопарк». Срок действия договора аренды истекает 25 октября 2026 года.

Начальная стоимость лота составляет 95 160 000 рублей с учетом НДС. Для участия претендентам необходимо внести задаток в размере 9 516 000 рублей, что соответствует 10% от стартовой цены.

Аукцион пройдет в электронной форме на площадке АО «Единая электронная торговая площадка» — https://www.roseltorg.ru/. Процедуре присвоен номер 21000034750000000294. Информация о ней также размещена на портале ГИС Торги — https://torgi.gov.ru/new/public.

Заявки принимаются до 18:00 6 августа 2026 года. Проведение аукциона запланировано на 10:00 12 августа 2026 года.

Фотографии объектов и дополнительные сведения о продаже опубликованы на сайте министерства — https://mzem.rk.gov.ru/articles/bb509d96-f267-4d5c-a866-c1ee44dc037f.

Уточнить условия приватизации можно в отделе приватизации управления корпоративных отношений и приватизации по телефону 8 (3652) 550-726 или по электронной почте otdel_privatizacii@mzem.rk.gov.ru.

источник: КрымИНФОРМ

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