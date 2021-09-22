Минимущество Крыма — о гаражных кооперативах и «гаражной амнистии»

Не распространяется!

Минимущество Крыма напоминает о правовых механизмах, действующих на территории республики. В частности, сообщается, что закон о «гаражной амнистии» не распространяется на оформление прав на земельные участки под гаражными кооперативами. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Напомним, 1 сентября 2021 года в Российской Федерации вступили в силу законодательные нововведения, регламентирующие упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними – «гаражная амнистия». Однако для оформления прав на земельные участки, занимаемые гаражными кооперативами, действует другой правовой механизм.

Так, региональными «особенностями» (Закон Республики Крым от 05.03.2018 № 471-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений») установлена процедура предоставления гаражным кооперативам в аренду без проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной особенности, в границах которых расположены гаражи.

Это касается гаражей, которые были возведены членами гаражного кооператива до марта 2014 года. В том числе норма действует при отсутствии у гаражных кооперативов каких-либо документов, подтверждающих предоставление или выделение иным способом гаражному кооперативу земельных участков для их размещения. Указанный правовой механизм успешно реализуется на территории республики на протяжении нескольких лет, — рассказала Лариса Кулинич.

Руководитель ведомства также отметила, что в случае, если гаражному кооперативу предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов на основании договора аренды по процедуре, установленной в рамках особенностей региона, то гражданин, который возвел гараж в границах земельного участка, предоставленного гаражному кооперативу, вправе оформить права на гараж и земельный участок под ним, по основаниям и процедуре, установленной Законом о «гаражной амнистии».

«Дорожная карта» и подробный графический материал по предоставлению земельного участка гаражному кооперативу без проведения торгов размещены на официальном сайте минимущества Крыма.