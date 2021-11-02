Мининформ РК запустил международную викторину «Крым в истории Русского мира»

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым 1 ноября запустило Международную викторину «Крым в истории русского мира» для российских соотечественников, проживающих за рубежом. Викторина проводится на площадке сайта знаюкрым.рф . Организаторами мероприятия выступили мининформ РК и Постоянное Представительство Республики Крым при Президенте РФ.

Участниками викторины могут стать российские соотечественники, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации. Для победы в викторине нужно правильно ответить на 20 вопросов об истории Крымского полуострова и выполнить творческое задание на одну из предложенных тем, — сообщили в миниформе РК.

Принять участие в викторине можно до 15 декабря 2021 года. Подведение итогов запланировано на 22 декабря 2021 года.

Викторина «Крым в истории Русского мира» проводится ежегодно для того, чтобы показать соотечественникам всю многогранность истории и культуры Крымского полуострова. Главным призом для победителей будет недельный тур в Крым на двоих. В связи с существующей эпидемиологической обстановкой и в случае, если победитель не может приехать в Крым, мы предусмотрели возможность замены поездки ценным призом. Его доставят победителю почтой или курьером, — рассказал министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев.

Для участников и людей, интересующихся Крымом, на сайте знаюкрым.рф собрана полезная и интересная информация о полуострове. Она может понадобиться как новичку, так и бывалому путешественнику. Удобная навигация по разделам сэкономит время при знакомстве с туристическими достопримечательностями, историей и культурой Крыма.