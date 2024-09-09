Министерство курортов и туризма РК совместно с КФУ наметили ряд проектов по обучению медперсонала санаториев

С директором Инжинирингового Центра Анатолием Кубышкиным и директором Научно-клинического Центра Еленой Бирюковой были определены общие цели и задачи, которые ложатся в программу экономического развития Республики Крым в части повышения уровня и качества предоставляемых санаторно-курортных услуг и популяризации Крыма как круглогодичной здравницы.

Научно-клинический центр «Технологии здоровья и реабилитации» — это многопрофильный современный центр реабилитации, восстановления и поддержания здоровья, обладающий уникальным оборудованием, научными разработками и специалистами самого высокого класса. Оснащение центра не имеет аналогов, для санаториев специалисты центра готовят отдельные лицензионные программы и разрабатывают стратегии развития, также идет работа с гражданами, в том числе участниками СВО и их семьями.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК