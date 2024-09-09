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Министерство курортов и туризма РК совместно с КФУ наметили ряд проектов по обучению медперсонала санаториев
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Министерство курортов и туризма РК совместно с КФУ наметили ряд проектов по обучению медперсонала санаториев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 09.09.2024

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий посетил по приглашению проректора по инновационному и региональному развитию Виталия Дятла Научно-клинический центр «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ им. В. И. Вернадского и Инжиниринговый центр «Генетические и клеточные биотехнологии» Мединститута им. Георгиевского КФУ.

Министр отметил, что подход в работе вызывают гордость за крымских профессионалов, работающих в том числе и над программами профилактики и реабилитации в курортологии.

На рабочем совещании наметили сразу несколько совместных проектов в рамках сотрудничества, которые начнем реализовывать уже в самое ближайшее время, а также ряд стратегических задач. Необходимо популяризировать уникальные методики и обучать медицинский персонал узкого профиля под нужды наших санаторно-курортных учреждений, — сообщил Сергей Ганзий.

С директором Инжинирингового Центра Анатолием Кубышкиным и директором Научно-клинического Центра Еленой Бирюковой были определены общие цели и задачи, которые ложатся в программу экономического развития Республики Крым в части повышения уровня и качества предоставляемых санаторно-курортных услуг и популяризации Крыма как круглогодичной здравницы.

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Научно-клинический центр «Технологии здоровья и реабилитации» — это многопрофильный современный центр реабилитации, восстановления и поддержания здоровья, обладающий уникальным оборудованием, научными разработками и специалистами самого высокого класса. Оснащение центра не имеет аналогов, для санаториев специалисты центра готовят отдельные лицензионные программы и разрабатывают стратегии развития, также идет работа с гражданами, в том числе участниками СВО и их семьями.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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