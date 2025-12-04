В новом корпусе санатория «Днепр» в Крыму выполняют чистовую отделку помещений

В строящемся в Крыму спальном корпусе санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России начались работы по чистовой отделке внутренних помещений. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик», выступающей госзаказчиком строительных работ.

Строительство нового спального корпуса на 300 мест стартовало в 2022 году. Общая площадь девятиэтажного здания составляет более 9,5 тыс. кв. метров. В настоящее время на объекте уже завершаются фасадные работы и началась чистовая отделка внутренних помещений. Также специалисты проводят монтаж и наладку современных инженерных систем. Завершить строительство нового корпуса санатория планируется в 2026 году, – рассказали в пресс-службе компании.

В новом спальном корпусе будут оборудованы однокомнатные и двухкомнатные номера, каждый из которых будет оснащен санузлом и балконом. Помимо этого, в здании разместят столовую, хозяйственно-бытовые, служебные и административные помещения.

В пресс-службе «Единого заказчика» напомнили, что ключевая особенность нового здания – его внешний вид, представляющий собой сложную геометрическую форму, которая будет гармонично сочетаться с окружающим ландшафтом местности. Общая площадь остекления объекта превышает 3,3 тыс. кв. метров.

Прилегающая территория объекта также будет полностью благоустроена, строители создадут комфортную среду для посетителей: обустроят удобные проезды, освещенные пешеходные дорожки и комфортные прогулочные зоны. Кроме того, там будет оборудован открытый бассейн и современная зона отдыха.

Санаторий «Днепр» ФНС России располагается в 16 км от Ялты (в пгт. Гаспра) в старинном парке регионального значения Харакс. Учреждение специализируется на лечении заболеваний в области кардио-пульмонологии, неврологии, стоматологии и травматологии-ортопедии. На его территории расположены старинный реликтовый парк, лечебная база, спортивная инфраструктура и крытый бассейн с морской водой.

Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках Реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную программу «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: пресс-служба ППК «Единый заказчик»

