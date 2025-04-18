Министерство образования, науки и молодежи РК: в Крыму действует детский телефон доверия

Детский телефон доверия — это бесплатная круглосуточная линия экстренной психологической помощи для детей, подростков, их родителей и всех, кто столкнулся с трудностями в воспитании и взаимоотношениях с детьми.
Номера детского телефона доверия
- 8 800 2000 122 (с любого стационарного или мобильного телефона)
- 124 (с мобильного телефона)
- +7 978 0000738 (дополнительный номер для Республики Крым)
По каким вопросам можно обратиться?
⦁ Сложности во взаимоотношениях с родителями, сверстниками, учителями.
⦁ Проблемы в учебе.
⦁ Трудности самоопределения и самопринятия.
⦁ Страхи, тревоги, депрессивные состояния.
⦁ Переживание травмирующих событий.
⦁ Вопросы, связанные с физическим и психологическим здоровьем.
⦁ Суицидальные мысли и другие вопросы.
Как проходит консультация?
Специалисты телефона доверия обладают большим опытом работы с детьми и подростками. Они помогут вам начать разговор, внимательно выслушают, зададут уточняющие вопросы и окажут необходимую поддержку. Не стоит стесняться своих чувств и переживаний – консультанты создадут доверительную атмосферу для комфортного общения.
Для более эффективной консультации вы можете заранее подготовить список вопросов, которые хотели бы обсудить.
Детский телефон доверия — ваша надежная опора в трудной ситуации. Не оставайтесь наедине со своими проблемами, звоните!
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С тегами: жизнь в Крыму