Министерство образования, науки и молодежи РК: в Крыму действует детский телефон доверия

По каким вопросам можно обратиться?

⦁ Сложности во взаимоотношениях с родителями, сверстниками, учителями.

⦁ Проблемы в учебе.

⦁ Трудности самоопределения и самопринятия.

⦁ Страхи, тревоги, депрессивные состояния.

⦁ Переживание травмирующих событий.

⦁ Вопросы, связанные с физическим и психологическим здоровьем.

⦁ Суицидальные мысли и другие вопросы.

Как проходит консультация?

Специалисты телефона доверия обладают большим опытом работы с детьми и подростками. Они помогут вам начать разговор, внимательно выслушают, зададут уточняющие вопросы и окажут необходимую поддержку. Не стоит стесняться своих чувств и переживаний – консультанты создадут доверительную атмосферу для комфортного общения.

Для более эффективной консультации вы можете заранее подготовить список вопросов, которые хотели бы обсудить.

Детский телефон доверия — ваша надежная опора в трудной ситуации. Не оставайтесь наедине со своими проблемами, звоните!