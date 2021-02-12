Министерство транспорта Крыма призывает водителей быть предельно внимательными при поездках

Министерство транспорта Крыма призывает водителей быть предельно внимательными при поездках. В связи с вторжением на полуостров арктического холодного воздуха, 12-13 февраля ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, гололедица.

С 13 по 18 февраля ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8° климатической нормы. 12 и 13 февраля на ЮБК и в горах Крыма ожидается очень сильный северо-западный ветер. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанная с затруднением в движении транспорта, перекрытием трассы для движения и увеличением количества ДТП на автодорогах на территории всей Республики, — говорится в сообщении минтранса РК.

Дорожные службы продолжают следить за изменениями погоды и ведут постоянный мониторинг ситуации на дорогах.

Будьте предельно внимательными при выборе скоростного режима, учитывать состояние дорожного полотна и соблюдать правила дорожного движения, — обращаются к автолюбителям дорожники.

Министерство транспорта РК призывает водителей в непогоду воздержаться от использования личного автотранспорта.

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