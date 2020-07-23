Министерство ЖКХ Крыма разъясняет порядок признания многоквартирных домов аварийными

Министерство ЖКХ Республики Крым разъясняет порядок признания многоквартирных домов аварийными. Уточняется, что порядок действий в указанной ситуации определяется Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

Рассмотрение данных вопросов находится в компетенции межведомственной комиссии, создаваемой органами местного самоуправления, которая осуществляет оценку соответствия помещения установленным положением требованиям.

При наличии оснований, уполномоченный орган местного самоуправления, на основании заключения межведомственной комиссии, создаваемой в этих целях, принимает решение о пригодности (непригодности) жилого помещения для проживания граждан.

Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека, которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан вследствие:

— ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в целом или отдельными его частями эксплуатационных характеристик, приводящего к снижению до недопустимого уровня надежности здания, прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований;

— изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, качества атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей.

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения следующие документы:

— заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

— копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

— заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, — в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

— заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания — по усмотрению заявителя.

Для получения более детальной информации по указанному вопросу необходимо обратиться по телефонам: 8(800)5060008, 8(3652) 500-835, 8(3652) 500-838.

СПРАВКА: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с Региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2020 годах на территории Республики Крым» и в рамках Региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах».