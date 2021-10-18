Министерство ЖКХ Крыма составит рейтинг самых чистых городов полуострова

Рейтинг будет составляться на основании поступивших обращений граждан.

Министерство ЖКХ Крыма, совместно с Центром управления регионом РК на регулярной основе будет составлять рейтинг самых чистых и загрязненных населенных пунктов Крыма. Рейтинг будет готовиться на основании поступивших обращений граждан и проанализирован специалистами министерства.

Граждане могут отправлять фотографии образовавшихся свалок, неубранных контейнерных площадок, некачественно содержащихся дворовых и общественных территорий на специальную форму обращения на сайте Министерства ЖКХ по ссылке . Окно виджета «Сообщить о проблеме» находится внизу страницы.

По итогу анализа поступивших фотографий и обращений еженедельно будет формироваться рейтинг самых чистых и загрязненных городов и районов Республики Крым.

При отправке фотографий необходимо указывать наименование населенного пункта и адрес места, где было сделано фото.

Краткая инструкция по форме «Сообщить о проблеме»:

Чтобы сообщить о проблеме, необходимо нажать на наименование виджета «Сообщить о проблеме». Далее будет открыта форма подачи Форма подачи, которая содержит области для описания ситуации, дополнительную информацию,

В поле «Опишите ситуацию» необходимо описать проблему. Вы можете приложить фотографии или другие документы по проблеме. Для загрузки прилагаемых фотографий следует нажать на кнопку «Загрузить файл».

При заполнении раздела «Дополнительная информация» необходимо выбрать регион и категорию проблемы из предложенного списка категорий и подкатегорий. После выбора категории и подкатегории, необходимо заполнить поле «Адрес».

После этого гражданину необходимо убедиться в том, что переключатель «Я соглашаюсь с правилами подачи обращения» установлен во включенное положение (в противном случае его необходимо установить во включенное положение) и авторизоваться для подачи с помощью учетной записи портала государственных услуг.

После успешной авторизации нажать на копку «Отправить».

По информации министерства ЖКХ и Центра управления регионом РК.