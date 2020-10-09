Министерство ЖКХ: в Крыму увеличилось количество благоустраиваемых территорий

Благодаря соглашению о сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров РК, в этом году в Крыму увеличилось количество благоустраиваемых территорий. Об этом сообщил министр ЖКХ Республики Дмитрий Черняев.

По его словам, во всех муниципалитетах Крыма идёт обустройство общественных пространств и дворовых территорий. В 2020 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустроить 27 объектов, в рамках соглашения с Правительством Москвы – 54 объекта. Работы выполняются в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда».

В Евпатории уже благоустроены 5 общественных пространств, ещё на 2 идут работы. К сожалению, на территории Мойнакского парка подрядчик допустил значительное отставание от графика. Фактически работы только начаты, проводится демонтаж. В городском округе Саки завершено благоустройство всех девяти объектов регионального проекта. При этом продолжаются по графику работы на двух дворовых территориях. Представитель подрядчика заверил, что выполнит работы в срок. В Сакском районе запланировано благоустроить 4 общественных пространства и 3 дворовые территории. На всех объектах работы уже ведутся. Глава администрации района лично контролирует обустройство сельских поселений, — отметили в министерстве ЖКХ РК.

Дмитрий Черняев отметил: на объектах благоустройства необходимо ликвидировать отставания от графиков выполнения работ, на завершённых объектах благоустройства и находящихся в работе вместе с подрядчиками организовать своевременную оплату выполненных работ.