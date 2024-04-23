Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года (начала спецоперации) составили почти 500 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны РФ. По его информации, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.

В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля на Бердычах и Георгиевке. Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны.

Вашингтон для недопущения краха вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих.

Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения, — заявил Шойгу.