Министр промполитики Крыма Анушаван Агаджанян провел встречу с руководством завода «Фиолент»

Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян провел встречу с руководством АО «Завод «Фиолент», во время которой обсудил текущие вопросы производственной деятельности предприятия.

Во время беседы с генеральным директором «Фиолента» Александром Баталиным, министр обсудил перспективные планы развития завода и меры господдержки, которые можно использовать для увеличения объемов производства.

Был поднят вопрос о необходимости подготовки инженерных и рабочих кадров для предприятия. На данный момент в таких специалистах завод испытывает дефицит. Обсудили возможные меры поддержки специалистов, приглашенных из других регионов страны. Кроме того, отметили важность взаимодействия науки и бизнеса, чтобы уникальные технологии, разработанные российскими учеными, быстрее доходили до практического применения, — сообщает пресс-служба республиканского минпрома.

В рамках рабочего визита Анушаван Агаджанян также посетил производственные цеха, ознакомился с отдельными этапами производства.