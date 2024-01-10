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Министр промполитики Анушаван Агаджанян провел встречу с руководством завода «Фиолент»

Министр промполитики Крыма Анушаван Агаджанян провел встречу с руководством завода «Фиолент»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Промышленность Крыма 21:38 10.01.2024

Министр промышленной политики Крыма Анушаван Агаджанян провел встречу с руководством АО «Завод «Фиолент», во время которой  обсудил текущие вопросы производственной деятельности предприятия.

Министр промполитики Крыма Анушаван Агаджанян провел встречу с руководством завода «Фиолент»

Во время беседы с генеральным директором «Фиолента» Александром Баталиным, министр обсудил перспективные планы развития завода и меры господдержки, которые можно использовать для увеличения объемов производства.

Был поднят вопрос о необходимости подготовки инженерных и рабочих кадров для предприятия. На данный момент в таких специалистах завод испытывает дефицит. Обсудили возможные меры поддержки специалистов, приглашенных из других регионов страны. Кроме того, отметили важность взаимодействия науки и бизнеса, чтобы уникальные технологии, разработанные российскими учеными, быстрее доходили до практического применения, — сообщает пресс-служба республиканского минпрома.

Министр промполитики Крыма Анушаван Агаджанян провел встречу с руководством завода «Фиолент»

В рамках рабочего визита  Анушаван Агаджанян также посетил производственные цеха, ознакомился с отдельными этапами производства.

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