Министр сельского хозяйства Крыма затронул тему яиц

А мы размышляем еще и на тему предновогоднего подорожания продуктов в принципе.

Сегодня затрагиваю очень острую и важную тему для большого количества жителей – стоимость куриных яиц, мяса курицы и другой сельскохозяйственной продукции, — написал вчера в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.

Тему министр не только затронул, но и проиллюстрировал фото. А именно ценниками на десяток яиц по 100 рублей.

В последнее время очень много вбросов и фейков по поводу «космических» цен на эти виды продукции. Сегодня вместе с заместителем министра промышленной политики Крыма Ириной Мезавцовой были в одном из крупных магазинов большой торговой сети. Смотрели стоимость. Куриные яйца по 100 рублей за десяток видел сам лично. Фото прилагаю. Это яйца молодки, категории С2. Есть конечно и по дороже – элитной категории, высшего класса – С1. Они чуть крупнее. И упаковка более серьезная, которая тоже стоит денег, — поведал Андрей Савчук.

Про упаковку — это да… Просто ноу-хау от бизнеса, когда товар стоит едва ли не дешевле «обертки» (соки, молоко — не самый странный пример, кстати).

А яйца… Неубедительно как-то. Собственно, кому и 100 рублей за второй сорт – «космос», особенно с учетом того, что подобный товар не далее, чем пару-тройку месяцев назад выше 60-70 рублей и не стоил.

Про «элитные» куриные яйца вообще впервые услышали. Обычный «первый сорт» теперь в стране «элита»? Хотя… все как в жизни…

То, что торговая сеть (фото из крупного супермаркета тому подтверждение) сбавила торговую надбавку – молодцы, конечно. Ибо именно она (надбавка), вкупе с затратами на логистику и объективными причинами «естественной убыли» количества птицеферм (не только в Крыму, по всей стране) – и есть причина «космического роста цен» на яйца. Чуть не забыли про главную причину — выгоду. Без выгоды кто ж производить, торговать, работать, нужный глагол вставить будет? А платит за все в финале Его Величество «конечный потребитель». Лох, который не мамонт, ну, то есть все мы, грешные. И объяснять ему все хитросплетения про выгоду в «цепочке»… дело совсем не обязательное.

Вот, правда, жаль, что в министерском посте ни слова про то, как же формируется цена, про то, какие меры, кроме соглашения (наверное) с одной из торговых сетей принимаются в регионе… Зато есть проверенное временем:

Поэтому прошу не нагнетать панику, доверять только проверенной информации.

Так никто и не нагнетает, просто приходишь в магазин и понимаешь, что твоя зарплата и цены в маркете – из разных измерений. З/п из прошлого (годков как 3-4-х назад), а цены… вероятно из «светлого будущего» (того самого, в котором у всех средний заработок под сто тысяч в месяц).

Ну и объективно. Не знаем как там крымские министерства цены в магазинах «сбивают», а федеральные органы власти таки подсуетились. С опозданием, но меры приняты. Начинающиеся в ближайшее время поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции помогут в течение месяца стабилизировать внутрироссийские цены на этот вид продукции, заявили в Минсельхозе страны. Чтобы насытить рынок, пришлось обнулить таможенные пошлины на яйца – и вуаля – везти их в Россию стало импортерам выгодно.

Но… есть опасения, связанные с цепочкой прохождения товара от импортера до потребителя (оптовики-ритейлеры-хранение-логистика-торговля-розница). На каждой стадии хоть по копеечке к цене будет прибавляться. Увы, из всех правил рыночной экономики мы усвоили только «товар-деньги-товар», «спрос рождает предложение» и тезис про «добавленную стоимость». И, кажется, «наши партнеры» над нами даже посмеиваются. Глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон пообещал обеспечить Россию поставками яиц «в полном объеме». То есть признаем, что великая страна не может обеспечить себя яйцами, прости Господи. И что там у нас следующее в очереди на предновогоднее подорожание? Мясо? Огурцы? Цитрусовые? Шоколад? Сыр?

ПыСы. Аффтор этого в меру едкого опуса, например, яйца куриные вообще редко ест. Так уж сложилось исторически. Но вот беда, любит мандарины. Совсем недавно они снова появились на прилавках рынков и магазинов. И даже по 100-120 рублей за кило (почти как в прошлом году!). Но прошла неделя и фрукт «из Абхазии, мамой клянусь» почему-то стоит 180-200 за все то же кило. Ээээ? — Спрос вырос, дорогой! Сезон цитрусовых, понимаешь? Люди берут, и по 200 берут, и по 300 возьмут. Новый год же, праздник! Ээээ, ну и выгода… Лох не мамонт, заплатит…