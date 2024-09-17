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Министром курортов и туризма Республики Крым назначен Сергей Ганзий
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Министром курортов и туризма Республики Крым назначен Сергей Ганзий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:24 17.09.2024

Глава Республики Крым заявил о назначении Сергея Ганзия на пост министра курортов и туризма Республики Крым. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов уточнил, что ранее кандидатуру Сергея Ганзия на должность согласовали депутаты Государственного Совета РК третьего созыва.

Желаю Сергею Александровичу удачи и продуктивной работы в одной из важных сфер социально-экономического развития республики, – отмечает Глава Крыма.

СПРАВКА. Сергей Ганзий занимал должность министра курортов и туризма Республики Крым с 3 июня 2024 года. Был освобожден с поста в связи с отставкой Правительства РК перед переизбранным Главой Республики Крым в соответствии с законодательством республики. Ранее трудился на посту заместителя начальника Организационного управления Аппарата Государственного Совета РК – руководителя секретариата парламентского комитета по туризму, курортам и спорту.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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