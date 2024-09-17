Министром курортов и туризма Республики Крым назначен Сергей Ганзий

СПРАВКА. Сергей Ганзий занимал должность министра курортов и туризма Республики Крым с 3 июня 2024 года. Был освобожден с поста в связи с отставкой Правительства РК перед переизбранным Главой Республики Крым в соответствии с законодательством республики. Ранее трудился на посту заместителя начальника Организационного управления Аппарата Государственного Совета РК – руководителя секретариата парламентского комитета по туризму, курортам и спорту.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым