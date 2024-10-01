Министром спорта Республики Крым вновь назначена Ольга Торубарова

СПРАВКА: Ольга Торубарова возглавляла Министерство спорта РК с марта 2019 года, была освобождена от должности в связи с истечением срока полномочий. Ранее Правительство РК в полном составе ушло в отставку перед избранным 12 сентября 2024 года Главой Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым