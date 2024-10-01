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Министром спорта Республики Крым вновь назначена Ольга Торубарова
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Министром спорта Республики Крым вновь назначена Ольга Торубарова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:35 01.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении министра спорта Республики Крым.  Согласно документу, опубликованному на официальном портале Совета министров РК, ведомство вновь возглавит Ольга Торубарова.

СПРАВКА: Ольга Торубарова возглавляла Министерство спорта РК с марта 2019 года, была освобождена от должности в связи с истечением срока полномочий. Ранее Правительство РК в полном составе ушло в отставку перед избранным 12 сентября 2024 года Главой Республики Крым.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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