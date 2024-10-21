Министром строительства и архитектуры РК стал Эдуард Щеголев

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов пожелал Эдуарду Щеголеву плодотворной работы на новой должности.
СПРАВКА. Ранее Эдуард Щеголев работал в ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».
В республике продолжается работа по формированию Правительства РК в связи с переизбранием Главы Республики Крым на новый срок. Предыдущий состав Совета министров РК в соответствии с законодательством сложил свои полномочия 12 сентября 2024 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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