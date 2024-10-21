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Министром строительства и архитектуры РК стал Эдуард Щеголев
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Министром строительства и архитектуры РК стал Эдуард Щеголев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:19 21.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении Эдуарда Щеголева на должность министра строительства и архитектуры Республики Крым.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства РК. Сергей Аксёнов пожелал Эдуарду Щеголеву плодотворной работы на новой должности.

СПРАВКА. Ранее Эдуард Щеголев работал в ГКУ «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым».

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В республике продолжается работа по формированию Правительства РК в связи с переизбранием Главы Республики Крым на новый срок. Предыдущий состав Совета министров РК в соответствии с законодательством сложил свои полномочия 12 сентября 2024 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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