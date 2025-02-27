Министром топлива и энергетики Республики Крым стал Владимир Воронкин

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о назначении Владимира Воронкина на пост министра топлива и энергетики Республики Крым.
На официальном портале Правительства Республики Крым опубликован соответствующий указ.
Также Сергей Аксёнов пожелал Владимиру Воронкину дальнейших успехов в работе.
СПРАВКА. Владимир Воронкин был назначен временно исполняющим обязанности министра топлива и энергетики РК в октябре 2024 года. Ранее занимал должность первого заместителя министра топлива и энергетики РК.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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