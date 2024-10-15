Министром здравоохранения РК назначен Алексей Натаров

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым.

СПРАВКА. Алексей Натаров занимал пост министра здравоохранения РК с июля 2024 года, был освобожден от должности в соответствии с законодательством республики в связи с отставкой Правительства РК перед избранным Главой Республики Крым 12 сентября текущего года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым