Министром здравоохранения РК назначен Алексей Натаров

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым.
СПРАВКА. Алексей Натаров занимал пост министра здравоохранения РК с июля 2024 года, был освобожден от должности в соответствии с законодательством республики в связи с отставкой Правительства РК перед избранным Главой Республики Крым 12 сентября текущего года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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