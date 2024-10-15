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Министром здравоохранения РК назначен Алексей Натаров
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Министром здравоохранения РК назначен Алексей Натаров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 15.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о назначении Алексея Натарова на должность министра здравоохранения Республики Крым.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Правительства Республики Крым.

СПРАВКА. Алексей Натаров занимал пост министра здравоохранения РК с июля 2024 года, был освобожден от должности в соответствии с законодательством республики в связи с отставкой Правительства РК перед избранным Главой Республики Крым 12 сентября текущего года.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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