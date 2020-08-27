Минюст РФ рассмотрел вопрос о нотариальном удостоверении решения единственного участника ООО

По мнению Министерства, решение единственного участника ООО подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение основополагающих решений участников необходимо для пресечения мошеннических действий, в том числе против лиц, которые будут приобретать доли в уставном капитале ООО в будущем, а не только против действующих участников ООО.

Решение единственного участника ООО — публично-правового образования в случае, если оно было оформлено в виде распорядительного акта уполномоченного органа, также требует нотариального удостоверения, — подчёркивают специалисты.

<Письмо> Минюста России от 13.03.2020 N 12-28764/20 <О нотариальном удостоверении решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью>

Источник: КонсультантПлюс