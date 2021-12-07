Минкультуры Крыма призывает крымчан к прямому общению 8 декабря

Министерство культуры Крыма в рамках выполнения поручения Председателя Совета министров Республики Крым проведет прямое общение с жителями республики в формате телефонной горячей линии.

Обратиться можно 8 декабря 2021 года с 9:30 до 13:00. В ходе приема руководством Министерства культуры Республики Крым будут приниматься обращения в соответствии с компетенцией. В частности, граждане могут обратиться по вопросам в сфере культуры и искусства, музейного и библиотечного дела, государственной охраны объектов культурного наследия, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

