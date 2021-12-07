Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Культура Крыма | Минкультуры Крыма призывает крымчан к прямому общению 8 декабря

crimeapress_news



реклама в крыму
Создана региональная «горячая линия» по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией

Минкультуры Крыма призывает крымчан к прямому общению 8 декабря

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 19:58 07.12.2021

Министерство культуры Крыма в рамках выполнения поручения Председателя Совета министров Республики Крым проведет прямое общение с жителями республики в формате телефонной горячей линии.

Обратиться можно 8 декабря 2021 года с 9:30 до 13:00. В ходе приема руководством Министерства культуры Республики Крым будут приниматься обращения в соответствии с компетенцией. В частности, граждане могут обратиться по вопросам в сфере культуры и искусства, музейного и библиотечного дела, государственной охраны объектов культурного наследия, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

Прием обращений граждан будет осуществляться по телефону +7(3652) 24-97-95.

Минкультуры Крыма призывает крымчан к прямому общению 8 декабря

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.