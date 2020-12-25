Минкурортов Крыма: большая часть санаториев продолжила работу зимой

На сегодняшний день 85% из 73 санаториев, работающих летом, продолжают свою работу. При этом порядка 40 санаторных учреждений разработали и внедрили специальные программы реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в рамках Форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности», организованного Ассоциацией оздоровительного туризма при поддержке Ростуризма.

Это не специфическая реабилитация, поскольку болезнь пока мало изучена. Программы направлены на дополнительную диагностику, процедуры, направленные на восстановление дыхания, укрепление иммунитета и проч. Крым исторически был курортом, где лечили, прежде всего, заболевания дыхательных путей. Поэтому это направление, которое на фоне пандемии очень затребовано, будет развиваться и в дальнейшем, – отметил Волченко.

По его словам, над разработкой «ковидных» программ в Крыму работают НИИ имени И.М. Сеченова, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, медицинская академия имени С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского. Но при этом нужна консолидация усилий в данном направлении с другими научными институтами РФ.

По состоянию на 17 декабря, загрузка номерного фонда по ряду санаториев достигает 60-70%. Лидеры по числу отдыхающих, приехавших в Крым на оздоровление,- Саки, Ялта и Евпатория. При этом часть путевок на оздоровление была приобретена в рамках Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок, разработанной Ростуризмом. Во втором этапе Программы участвовали 85 крымских объектов размещения, в том числе 14 санаториев.