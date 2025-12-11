Прямо сейчас:
Минкурортов Крыма: методические рекомендации для классифицированных средств размещения

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:57 11.12.2025

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило Методические рекомендации по размещению информации о классификации средств размещения на официальном сайте и социальных сетях.

С 1 сентября 2025 года размещение информации о средстве размещения и оказываемых услугах на официальных ресурсах (сайт, соцсети, рекламные материалы, платформы бронирования) требует обязательного указания реестрового номера объекта и ссылки на запись в Едином реестре классифицированных средств размещения.

Это требование закреплено в Постановлении Правительства РФ от 27 декабря 2024 года № 1951 и направлено на подтверждение легальности деятельности и соответствия стандартам.

Как получить данные из реестра, что и как разместить на своем официальном сайте, рекомендации во избежание ошибок, к кому обращаться за консультацией – методические рекомендации помогут руководителям средств размещения действовать согласно законодательству.

Напомним, что с 1 марта 2025 года вводится региональный государственный контроль (надзор) в сфере туристской индустрии на территории Республики Крым.
Предметом регионального государственного надзора является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами следующих обязательных требований. Осуществляет контроль Министерство курортов и туризма Республики Крым.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

