Минкурортов Крыма – о помощи туристам

Минкурортов Крыма, туроператоры, работающие на крымском направлении, руководители средств размещения оказывают всестороннюю поддержку тем гостям полуострова, которые не смогли вовремя вылететь «на материк».
Так, в министерстве курортов и туризма РК работает круглосуточная «горячая линия» 8 800 511 80 18, звонки принимаются бесплатно. За 24 февраля в адрес ведомства поступило более 300 звонков с вопросами и консультациями о том, как сдать авиабилеты, что делать, если заканчивается срок путевки и как узнать о наличии ж/д билетов. Операторы «горячей линии» и сотрудники министерства оперативно отрабатывают все проблемные вопросы в индивидуальном режиме.
Из-за отмены рейсов, Росавиацией даны поручения авиакомпаниям организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объёме, либо предоставить возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Аэропортам даны указания совместно с авиакомпаниями усилить работу с пассажирами отменённых рейсов.
Туроператорами, работающими на крымском направлении, предоставлены организованные выезды гостей из отелей прямыми автобусами в Москву, а также обмениваются авиабилеты на проезд на поездах. В связи с возросшим спросом компания ООО «Гранд Сервис Экспресс» поэтапно увеличивает составы, направляющиеся из Крыма и Севастополя, пассажирам были дополнительно предложены почти 5 тыс. билетов. Цены на билеты на поезда «Таврия» в ближайшее время расти не будут, — сообщили в минкурортов РК.
Кроме того, выехать из Крыма туристы могут на межрегиональных автобусных рейсах, билеты на которые возможно приобрести на всех автостанциях Республики Крым (информация об автостанциях размещена по
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