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Минкурортов Крыма – о помощи туристам
Фото: минкурортов РК

Минкурортов Крыма – о помощи туристам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:29 25.02.2022

Минкурортов Крыма, туроператоры, работающие на крымском направлении, руководители средств размещения оказывают всестороннюю поддержку тем гостям полуострова, которые не смогли вовремя вылететь «на материк».

Так, в министерстве курортов и туризма РК работает круглосуточная «горячая линия» 8 800 511 80 18, звонки принимаются бесплатно. За 24 февраля в адрес ведомства поступило более 300 звонков с вопросами и консультациями о том, как сдать авиабилеты, что делать, если заканчивается срок путевки и как узнать о наличии ж/д билетов. Операторы «горячей линии» и сотрудники министерства оперативно отрабатывают все проблемные вопросы в индивидуальном режиме.

Из-за отмены рейсов, Росавиацией даны поручения авиакомпаниям организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объёме, либо предоставить возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты. Аэропортам даны указания совместно с авиакомпаниями усилить работу с пассажирами отменённых рейсов.

Туроператорами, работающими на крымском направлении, предоставлены организованные выезды гостей из отелей прямыми автобусами в Москву, а также обмениваются авиабилеты на проезд на поездах. В связи с возросшим спросом компания ООО «Гранд Сервис Экспресс» поэтапно увеличивает составы, направляющиеся из Крыма и Севастополя, пассажирам были дополнительно предложены почти 5 тыс. билетов. Цены на билеты на поезда «Таврия» в ближайшее время расти не будут, — сообщили в минкурортов РК.

Кроме того, выехать из Крыма туристы могут на межрегиональных автобусных рейсах, билеты на которые возможно приобрести на всех автостанциях Республики Крым (информация об автостанциях размещена  по ссылке.  

Узнайте больше:  24 февраля - День Власия. Солнце разворачивает на весну

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