Минкурортов Крыма поддерживает проекты детского патриотического туризма

Сегодня 1600 детей из Крыма, Краснодарского края, Херсонской области посетили экскурсии в Симферополе и писали письма в будущее. Проект «Капсула времени – письмо в будущее» познакомил их с достопримечательностями и историей столицы Крыма, дети возложили цветы на мемориале «Картофельный городок» в память о погибших и замученных фашистами крымчан.
Министерство курортов и туризма Республики Крым будет и впредь поддерживать проекты детского патриотического туризма.Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на встрече с детьми в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова.
Каждый из вас передал в будущее написанное заранее письмо, которое будет храниться до 2045 года. В день столетия окончания Великой Отечественной Войны авторы писем, уже ставшие родителями, откроют капсулу времени и прочитают все послания, которые они писали будучи детьми. Оставляя свои пожелания потомкам – вы тем самым даете и себе установку на дальнейшую жизнь. Хочу пожелать вам, в первую очередь, любить Крым, изучать его историю, путешествовать по его природным и историческим достопримечательностям. Зная историю, вы научитесь понимать суть происходящих сегодня событий, — цитирует пресс-служба министра.
Он также выразил уверенность в том, что Проект «Капсула времени – письмо в будущее» станет значимым событием для детей, способствуя развитию их гражданской ответственности и социальной активности.
Организаторы проекта : ООО «РусКрымТур», молодёжное движение «Проекты Родины», Автономная некоммерческая организация «Крымский детский хоспис», республиканского отделения Союз Женщин России, Благотворительного фонда «Будем милосердны».
При поддержке: Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, администрации г. Симферополя, Министерства курортов и туризма Республики Крым.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический