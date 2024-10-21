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Минкурортов Крыма поддерживает проекты детского патриотического туризма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Минкурортов Крыма поддерживает проекты детского патриотического туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:15 21.10.2024

Сегодня 1600 детей из Крыма, Краснодарского края, Херсонской области посетили экскурсии в Симферополе и писали письма в будущее. Проект «Капсула времени – письмо в будущее» познакомил их с достопримечательностями и историей столицы Крыма, дети возложили цветы на мемориале «Картофельный городок» в память о погибших и замученных фашистами крымчан.

Министерство курортов и туризма Республики Крым будет и впредь поддерживать проекты детского патриотического туризма.Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий на встрече с детьми в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова.

Каждый  из вас передал в будущее написанное заранее письмо, которое будет храниться до 2045 года. В день столетия окончания Великой Отечественной Войны авторы писем, уже ставшие родителями, откроют капсулу времени и прочитают все послания, которые они писали будучи детьми. Оставляя свои пожелания потомкам – вы тем самым даете и себе установку на дальнейшую жизнь. Хочу пожелать вам, в первую очередь, любить Крым, изучать его историю, путешествовать по его природным и историческим достопримечательностям. Зная историю, вы научитесь понимать суть происходящих сегодня событий, —  цитирует пресс-служба министра. 

Он также выразил уверенность в том, что Проект «Капсула времени – письмо в будущее» станет значимым событием для детей, способствуя развитию их гражданской ответственности и социальной активности.

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Организаторы проекта : ООО «РусКрымТур», молодёжное движение «Проекты Родины», Автономная некоммерческая организация «Крымский детский хоспис», республиканского отделения Союз Женщин России, Благотворительного фонда «Будем милосердны».

При поддержке: Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, администрации г. Симферополя, Министерства курортов и туризма Республики Крым.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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