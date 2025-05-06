Минкурортов Крыма проведет турслет для 70 туроператоров России и Беларуси

Представители регионов России таких как Республики Татарстан, Карачаево-Черкессия, Удмуртия, Чувашия, г. Москва, Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарского и Ставропольского краев, других городов РФ и исторических регионов, а также Республики Беларусь познакомятся с санаторно-курортным и туристским потенциалом Крыма.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, география участников турслета охватывает всю Россию от Иркутска и Екатеринбурга до Донецка.

После первого турслета, который состоялся в ноябре прошлого года, мы получили очень хорошую обратную связь. Крым развивается стремительно, в отрасли происходят большие изменения, меняются тренды, поэтому профессионалам, продающим отдых в Крыму, необходимо держать «руку на пульсе», быть в курсе новых тенденций, знакомиться с новыми объектами. По возвращению, мы уверены, наши агенты станут амбассадорами Крыма. Нами ведется работа по открытию на базе таких агентств турофисов республики, где каждый потенциальный гость мог бы получить самую актуальную информацию о полуострове, — цитирует пресс-служба министра.

Обучение представителей Турслета проведут эксперты туротрасли Крыма по направлениям «В Крым за историей», «Отдыхай в Крыму», «Крым со вкусом», «В Крым за здоровьем». На семинарах разберут специфику турпродукта Крыма и расставят акценты в его продажах.

«Биржа контактов» с участием туроператоров и крымского турбизнеса состоится 17 мая года с 10:00 до 16:00 в отеле «Ялта-Интурист» (зал «Хрустальный») и завершится подведением итогов Турслета с министром.

На данное мероприятие приглашаются руководители субъектов туриндустрии Крыма (отели, санатории, туристические и экскурсионные компании) для установления прямых деловых контактов и дальнейшего взаимодействия по вопросам продаж крымского турпродукта.

Для участия в данном мероприятии необходимо пройти обязательную регистрацию по форме https://forms.yandex.ru/u/6818b643f47e73aae8824604/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК