Минкурортов Крыма провело вторую он-лайн конференцию с представителями туриндустрии  

Во второй онлайн-конференции, организованной минкурортов Крыма, приняли участие более 120 представителей туриндустрии, советник руководителя Ростуризма Елена Лысенкова, министр курортов и туризма Республики Вадим Волченко, заместитель министра труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский, председатель московской коллегии адвокатов Александр Молохов, руководство банка РНКБ.

По словам Вадима Волченко, ситуация с распространением коронавируса затронула все сегменты российского туристического бизнеса. В Крыму туротрасль является одной из основных бюджетообразующих сфер региона. Она оказалась в числе наиболее пострадавших, поскольку ни в какой другой деятельности нет жёсткого запрета с 28 марта по 1 июня на оказание услуг. Поэтому сегодня представителям индустрии гостеприимства и органов власти важно объединиться и разработать комплексный антикризисный план.

Меры поддержки должны быть чёткими, адресными, понятными и, самое главное, эффективными, над чем мы и работаем с профессиональным сообществом. Именно санаторно-курортная и туристическая сфера для Крыма сможет стать тем, наверное, единственным механизмом по выводу экономики региона из кризиса, потому как вокруг себя она запускает большое количество смежных видов деятельности. Поэтому крайне важно все эти меры выверить. Мы проводим их через общественные организации, как, например, федеральная «Опора России», и через прямое общение с бизнесом. К участию в нашей видеоконференции подключились руководители и владельцы более 120 крупных крымских объектов, — рассказал министр.

Правительство России по поручению президента страны уже приняло ряд первоочередных мер поддержки отрасли и сейчас продолжает разрабатывать дополнительные инструменты финансовой помощи. На уровне республиканской власти также идёт активная работа по максимальной помощи представителям серьёзно пострадавшей из-за пандемии сферы туризма.

Меры поддержки должны быть разделены на федеральные и региональные. В федеральные органы мы все необходимые документы уже отправили и ждём реакции, подкрепляем взаимодействие с коллегами из Ростуризма и Минэкономики России. А то, что касается региональных, будь то налоговые каникулы или некие послабления с точки зрения оплаты услуг ЖКХ, какие-то дополнительные банковские сервисы или кредитные механизмы — всё это отрабатывается по заданию главы Республики Крым. В ближайшее время всё будет обсуждено с ним и все механизмы будут выверены и представлены. И наша задача сделать так, чтобы участие в этих механизмах было понятным и эффективным, — сообщил Вадим Волченко.

Однако многое, по его словам, зависит сегодня и от самих участников индустрии гостеприимства. От того, как им удастся сохранить свой бизнес, наладить взаимодействие с туристами и проработать дальнейшую кампанию по привлечению гостей после снятия ограничений, во многом зависит сезон-2020.

Однако в условиях вынужденного простоя, представители отрасли столкнулись с рядом сложных текущих вопросов. С просьбой помочь в их решении они обратились к руководителям органов власти в ходе видеоконференции.

Так, руководители отелей и объектов санаторно-курортного комплекса попросили рассмотреть возможность государственной компенсации зарплат сотрудникам, отмены платы за НТО (экскурсионная деятельность), снижения тарифов на коммунальные платежи и ресурсы сроком на полгода, отмену налогов на 6 месяцев, возможность получения юридической помощи при общении с гостями, которые хотят срочно вернуть средства за неиспользованный отдых, а также расширение мер поддержки.

Кроме того, участники конференции обсудили и уже проверенные антикризисные механизмы, например, помощь по линии Фонда соцстрахования.

Еще одним важным вопросом для представителей турбизнеса является взаимодействие с банками и пользование банковскими продуктами. На эти вопросы участникам ответил представитель РНКБ. Он пояснил, каков механизм получения беспроцентного кредита для выдачи зарплаты, что такое кредитные каникулы, что представляет собой реструктуризация кредита и ответил на другие вопросы. Также представитель банка акцентировал внимание на том, что даже в этот кризисный период кредитование бизнеса не прекратилось, и в каждом, пусть даже непростом вопросе, представители финансового учреждения готовы идти навстречу предпринимателям и решать проблему в индивидуальном порядке.

Какой бы сложной ситуация не выглядела сейчас, исторический опыт показывает, что индустрия путешествий умеет сравнительно быстро восстанавливаться после кризисов. Пока эксперты осторожны в прогнозах о времени выхода туризма из коллапса, поскольку оно напрямую зависит от снятия ограничений. Но они единодушны в том, что после долгого вынужденного пребывания дома люди захотят путешествовать ещё больше, чем прежде.

По словам председателя Московской коллегии адвокатов Александра Молохова, сейчас, как никогда, представителям туристической отрасли необходимо научиться договариваться с потребителями, чтобы по окончанию пандемии всем вернуться к полноценной работе.