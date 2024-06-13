Минкурортов Крыма работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!»

Внутренний туризм также в фокусе внимания как наиболее клиентоцентричная отрасль экономики, кроме того, вокруг туризма сосредоточено наибольшее количество смежных отраслей и постоянный спрос на работников в отрасли. Модераторами выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как отметили спикеры, в приоритетных задачах к 2030 году увеличение числа турпоездок по России и количества номерного фонда в два раза, число иностранных туристов — в три раза, а доля туристической отрасли в ВВП РФ – до 5%. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» пять новых курортов будут созданы с нуля, в том числе и в Крыму.

По словам Сергея Ганзия, обсуждались первостепенные вопросы развития аэропортовой, железнодорожной, придорожной инфраструктуры, имеющей важнейшее значение для развития туристической сферы республики, субсидирования проектов индустрии гостеприимства (парков развлечений, аквапарков и т.п.), что также является перспективным направлением для развития всех видов туризма в регионе.

Наша цель участия в таких форумах — еще раз показать всем, что отдых в Крыму безопасен и доступен круглый год, с начала года здесь отдохнуло уже более 1 млн гостей, которых встречают 11 тыс. достопримечательностей, 450 туристических маршрутов, 1100 классифицированных объектов размещения и постоянное крымское гостеприимство, — цитирует пресс-служба Сергея Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК