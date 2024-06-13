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Минкурортов работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!»

Минкурортов Крыма работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 13.06.2024

Минкурортов Крыма продолжает работу на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!». Министр курортов и туризма Республики Крым принял участие в  пленарной сессии «Международный туризм. Россия и мир». 

Внутренний туризм также в фокусе внимания как наиболее клиентоцентричная отрасль экономики, кроме того, вокруг туризма сосредоточено наибольшее количество смежных отраслей и постоянный спрос на работников в отрасли. Модераторами выступили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как отметили спикеры, в приоритетных задачах к 2030 году увеличение числа турпоездок по России и количества номерного фонда в два раза, число иностранных туристов — в три раза, а доля туристической отрасли в ВВП РФ – до 5%. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» пять новых курортов будут созданы с нуля, в том числе и в Крыму.

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Минкурортов Крыма работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!» Минкурортов Крыма работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!» Минкурортов Крыма работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!» Минкурортов Крыма работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!» Минкурортов Крыма работает на всероссийском туристическом форуме «Путешествуй!»

По словам Сергея Ганзия, обсуждались первостепенные вопросы развития аэропортовой, железнодорожной, придорожной инфраструктуры, имеющей важнейшее значение для развития туристической сферы республики, субсидирования проектов индустрии гостеприимства (парков развлечений, аквапарков и т.п.), что также является перспективным направлением для развития всех видов туризма в регионе.

Наша цель участия в таких форумах — еще раз показать всем, что отдых в Крыму безопасен и доступен круглый год, с начала года здесь отдохнуло уже более 1 млн гостей, которых встречают 11 тыс. достопримечательностей, 450 туристических маршрутов, 1100 классифицированных объектов размещения и постоянное крымское гостеприимство, — цитирует пресс-служба Сергея Ганзий.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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