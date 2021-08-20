Минкурортов Крыма разрабатывает нормы экологической сертификации гостиничных услуг

Проект региональной экологической сертификации гостиничных услуг разрабатывается с целью формирования рынка экологических услуг, в том числе в сфере гостиничных, а также возможности оказания государственной поддержки эко-отелям.

На рабочем совещании под председательством заместителя Председателя Совета министров РК – министра финансов РК Ирины Кивико «Национальной резервной корпорацией» была презентована система сертификации EcoStar. В числе критериев — применение современных экологичных технологий и материалов в процессе проектирования, реконструкции и строительства, экономия ресурсов, в том числе водных, закупка экологичного сырья и материалов, приобретение сезонных местных продуктов, снижение количества отходов производства и потребления, раздельный сбор мусора, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

По словам Ирины Кивико, со стороны бизнеса есть запрос на внедрение экологического рейтинга для отелей. В свою очередь, со стороны Правительства Крыма будут разрабатываться меры поддержки для участников рейтинга. На данный момент в России действует несколько систем экологической сертификации «Зеленый ключ», «Листок жизни», «Знак экологической ответственности» и другие. Подобные системы носят добровольный характер.

Между тем, говорит Вадим Волченко, на данный момент не существует единого подхода к экоклассификации и четких критериев ее оценки:

У Республики Крым есть все возможности для разработки и внедрения системы критериев и преференций для средств размещения, чтобы стать одним из первых экологичных регионов РФ, в том числе, лидирующей туристической дестинацией в развитии экотуризма. В дальнейшем будем масштабировать опыт на другие регионы. В целом, экологический туризм — трендовое направление, затребованное туристом, которое необходимо развивать, образуя дополнительную, круглогодичную туристическую инфраструктуру.

В этом направлении уже ведется работа. Проект крымской региональной команды об экологическом курорте был представлен на «Архипелаг 2021» в Великом Новгороде.

По словам Ирины Кивико, это первый проект в Российской Федерации такого направления и его реализация позволит сохранить уникальные климатические и лечебные условия курорта для последующих поколений. Вице-премьер считает, что это даст возможность развивать местный электротранспорт: обновить и сохранить троллейбусный и трамвайные парки, расширить применение электромобильного транспорта. По ее словам, уже сейчас повсеместно появляются электрозаправки, а к 2025 году Крым должен построить более 500 заправок, большая половина которых должна быть «быстрой».