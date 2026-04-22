Минкурортов Крыма: стартовал прием заявок на конкурс лучших территорий средств размещения

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым открыт прием заявок на конкурс «Лучшая благоустроенная территория средств размещения в 2026 году». Будет отмечено лучшее благоустройство гостиниц, санаториев, пансионатов в преддверии высокого курортного сезона.
Эксперты выберут победителей в номинациях: «Лучшее озеленение территории», «Лучший дизайн малых архитектурных форм», «Лучшее комплексное благоустройство территории», «Лучшая зона отдыха для гостей».
На Конкурс представляются проекты благоустройства, реализованные на территории средств размещений Республики Крым, в период с 1 января 2026 года по 1 апреля 2026 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 22 апреля по 30 апреля 2026 года. Положение о конкурсе и форма заявки: https://mtur.rk.gov.ru/documents/6c7fe5db-4a73-42c0-a84e-08e4a74ce895
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
