Минкурортов Крыма – туристам о билетах, контактах и путевках

В связи с временной приостановкой авиасообщения в ЮФО, в том числе Международного аэропорта «Симферополь», пассажирам авиарейсов рекомендовано следить за актуальной информацией на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети, а также связываться по вопросам возвратов денежных средств и перебронирований билетов по горячим линиям авиакомпаний. Как сообщили в минкурортов Крыма, на данный момент с авиакомпаниями достигнута договоренность о переносах билетов на рейсы до 2 марта на более поздние даты, либо на возврат их стоимости.

Туристы, которым срочно необходимо вернуться на материковую часть РФ, могут оставлять свои сообщения на горячей линии минкурортов РК: 8 800 511 80 18, а также получить актуальную информацию специалистов. Все звонки на территории России с мобильных и стационарных телефонов бесплатны. Телефон горячей линии в Севастополе: +7 978 907 96 70.

Вернуться из Крыма можно на автобусах и поездах – все работает в штатном режиме. В настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из городов Юга России. Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Билеты на дополнительные поезда уже в кассах.

В оперативном режиме отрабатываются все вопросы по взаимодействию с руководством объектов размещения, с туроператорами и турагентами. Средства размещения работают в штатном режиме. Кроме того, обращаемся к отельерам с просьбой не повышать стоимость проживания и размещать туристов, вынужденных продлить срок своего пребывания из-за приостановки авиасообщения, — отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер.

Как уточнили в минкурортов Крыма, организованным туристам, которые сейчас находятся на отдыхе в регионах, где были временно закрыты аэропорты, необходимо обратиться к туроператорам. В настоящее время туроператоры прорабатывают альтернативные варианты вывоза туристов или продление их пребывания в отелях и санаториях.

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