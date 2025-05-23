Минкурортов мониторит пляжи Республики Крым

Проверяли техническую готовность пляжей, наличие вышек матросов-спасателей, информационных щитов, мусорных контейнеров, чистоту и санитарное состояние. Пляжи города, поселков Новый Свет и Веселое к приему туристов готовы удовлетворительно. Администрации Судака было указано на некоторые недостатки подготовки пляжей и установлены сроки их устранения.

Список всех пляжей Крыма и в частности Судакского региона, а также мест опасных для купания размещен на сайте министерства здесь.

Кроме того, Николай Волков принял участие X Международной научно-практической конференции «Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма», которая проходит в Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида». Студенты, преподаватели и молодые исследователи собрались, чтобы обсудить: как развивается туризм в России и мире сегодня, какие проблемы остаются нерешёнными и что можно улучшить уже сейчас. Николай Волков отметил, что именно Крым, где сегодня обучаются студенты, является уникальным регионом, где гармонично сочетаются природное богатство, лечебные ресурсы и культурное наследие страны. Именно молодое поколение призвано не только развивать эти направления, но и привносить инновационные методы в туризм будущего.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК